Inno­va­ti­ve Kon­zep­te der bio­che­mi­schen Stickstoff-Fixierung

Am Don­ners­tag, 22. Juni 2023, hält der inter­na­tio­nal renom­mier­te Bio­che­mi­ker Prof. Dr. Oli­ver Einsle vom Insti­tut für Bio­che­mie der Albert-Lud­wigs-Uni­ver­si­tät Frei­burg die dies­jäh­ri­ge Otto-War­burg-Che­mie-Vor­le­sung. Die Vor­le­sung prä­sen­tiert neue Erkennt­nis­se zum Enzym Nitro­ge­na­se. Die­ses Enzym hat eine zen­tra­le Rol­le bei der Umwand­lung des in der Luft reich­lich vor­han­de­nen Stick­stoffs in eine Form, in der Stick­stoff für bio­lo­gi­sche und indu­stri­el­le Pro­zes­se ver­wert­bar ist. Der Vor­trag fin­det in eng­li­scher Spra­che statt. Die Öffent­lich­keit ist herz­lich will­kom­men, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 22.06. 2023, 17.00 Uhr, Gebäu­de NW I, Hör­saal H 14, öffent­lich, gebührenfrei.

Eine lan­ge Bay­reu­ther Tra­di­ti­on wird im Som­mer 2023 wie­der fort­ge­setzt: Die Otto-War­burg-Stif­tung, die Gesell­schaft Deut­scher Che­mi­ker (GDCh) und die Fakul­tät für Bio­lo­gie, Che­mie und Geo­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth laden erneut gemein­sam zur öffent­li­chen Otto-War­burg-Che­mie-Vor­le­sung ein. Die Vor­le­sung ist mit einem Preis­geld dotiert. In die­sem Jahr wer­den auf die­se Wei­se die her­aus­ra­gen­den For­schungs­bei­trä­ge des Frei­bur­ger Bio­che­mi­kers Prof. Dr. Oli­ver Einsle zu einem bio­lo­gisch hoch­re­le­van­ten Enzym­sy­stem gewürdigt.

Prof. Dr. Oli­ver Einsle ist seit 2008 Pro­fes­sor für Bio­che­mie an der Uni­ver­si­tät Frei­burg und hier seit 2018 Dekan der Fakul­tät für Che­mie und Phar­ma­zie. Seit 2020 gehört er als Mit­glied der Natio­na­len Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten Leo­pol­di­na an. Der Schwer­punkt sei­ner Arbei­ten liegt auf der enzy­ma­ti­schen Akti­vie­rung klei­ner Mole­kü­le wie Stick­stoff oder Koh­len­mon­oxid, die wegen ihrer che­mi­schen Sta­bi­li­tät nur schwer umsetz­bar, aber von gro­ßer öko­lo­gi­scher und öko­no­mi­scher Bedeu­tung sind.

In den letz­ten 20 Jah­ren hat Oli­ver Einsle zahl­rei­che bahn­bre­chen­de For­schungs­bei­trä­ge zur Nitro­ge­na­se ver­öf­fent­licht. Das The­ma der Vor­le­sung lau­tet daher: „Uni­fy­ing Con­cepts in Nitro­ge­na­se Cata­ly­sis“. Nitro­ge­na­se hat als Kata­ly­sa­tor eine Schlüs­sel­rol­le bei der Stick­stoff-Fixie­rung. Hier­bei wird mole­ku­la­rer Stick­stoff N2, einer der Haupt­be­stand­tei­le der Erd­at­mo­sphä­re, in lebens­wich­ti­ge Stick­stoff­ver­bin­dun­gen umge­wan­delt. So ist die Stick­stoff-Fixie­rung, wie sie bei­spiels­wei­se von den bekann­ten Knöll­chen-Bak­te­ri­en durch­ge­führt wird, not­wen­dig für das Pflan­zen­wachs­tum. Das Enzym Nitro­ge­na­se kann die­se Reak­ti­on bei Raum­tem­pe­ra­tur und nor­ma­lem Druck durch­füh­ren, wäh­rend das in der Indu­strie welt­weit ein­ge­setz­te Haber-Bosch-Ver­fah­ren dazu eine Tem­pe­ra­tur von 500 Grad Cel­si­us und sehr hohen Druck benö­tigt. Die indu­stri­el­le Stick­stoff-Fixie­rung dient vor allem der Her­stel­lung von Düngemitteln.