Jobs & Burger

Vor kur­zem fand an der Bas­KID­hall erst­ma­lig das Event „Jobs & Bur­ger“ statt, bei dem das Job­cen­ter (JC) Bam­berg Stadt mit einem umfang­rei­chen Ange­bot auf­war­te­te, um den Men­schen direkt vor Ort unkom­pli­ziert Unter­stüt­zung zu bie­ten. Die Ver­an­stal­tung lock­te rund 230 Interessierte.

Das JC hat­te die Initia­ti­ve ergrif­fen, die Men­schen direkt in ihrem eige­nen Umfeld zu errei­chen, indem es in Koope­ra­ti­on mit der Bas­KID­hall (Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit) einen Besuch in der Gereuth orga­ni­sier­te. Das Ziel war es, den Bür­gern eine nied­rig­schwel­li­ge Mög­lich­keit zu bie­ten, Infor­ma­tio­nen und Unter­stüt­zung zu den The­men Schu­le, Beruf und Zukunft zu erhal­ten. Da gemein­sa­mes Essen bekannt­lich ver­bin­det und Brücken baut, wur­den Bur­ger und Pom­mes für alle Teil­neh­mer ange­bo­ten. Dafür hat­te das JC den belieb­ten Food­truck „Veg­be­rei­tung“ gebucht, der von den Besu­chern begei­stert genutzt wur­de und eine gesel­li­ge Atmo­sphä­re schuf. Der Jugend­be­rufs­agen­tur­bus des Job­cen­ters, ein extra mit Wer­bung – in eine Aus­bil­dung zu star­ten – gestal­te­ter Stadt­bus, sorg­te für gute Gesprä­che zu die­sem Thema.

„Wir wol­len gera­de jun­gen Men­schen ein nied­rig­schwel­li­ges Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot bie­ten. Durch Coro­na ist die Berufs­ori­en­tie­rung noch wich­ti­ger wor­den. Denn in der Pan­de­mie konn­ten Schü­ler nicht mehr in die Betrie­be gehen und ein Prak­ti­kum machen“, so Bür­ger­mei­ster und Per­so­nal­re­fe­rent Jonas Glüsenkamp.

Die Bas­KID­hall als Jugend­för­der­zen­trum und belieb­te Anlauf­stel­le für alle Gene­ra­tio­nen, erwies sich als idea­ler Ort für die­se Ver­an­stal­tung. Es bot Men­schen die Mög­lich­keit, sich in locke­rer Umge­bung mit Bera­tern des Job­cen­ters rund um das The­ma Aus­bil­dung und Beruf auszutauschen.

„Wenn wir die Men­schen errei­chen wol­len, müs­sen wir wie heu­te mit unse­rem Jugend­be­rufs­agen­tur­bus direkt zu ihnen kom­men“, sagt Ste­fan Zieg­mann, der Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters Bam­berg Stadt. „Die Bas­KID­hall ist ein zen­tra­ler Treff­punkt für die Gemein­schaft. Hier kön­nen wir die Men­schen direkt tref­fen und ihnen unse­re Unter­stüt­zung anbieten.“

Vie­le nutz­ten die Gele­gen­heit, per­sön­lich mit den Bera­tern des Job­cen­ters zu spre­chen, um Infor­ma­tio­nen zu erhal­ten und ihre indi­vi­du­el­len Anlie­gen zu besprechen.

Lei­ter der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg Ste­fan Tre­bes: „Jobs and Bur­ger – ist ein bedeu­ten­der Schritt in Rich­tung nied­rig­schwel­li­ger Unter­stüt­zung für die Men­schen vor Ort. Es zeigt, wie ein Event, das Infor­ma­ti­on und Gau­men­freu­den kom­bi­niert, Men­schen zusam­men­brin­gen und ihnen prak­ti­sche Hil­fe bie­ten kann.“