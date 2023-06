Der Vor­stand des För­der­ver­eins St. Gan­golf Bam­berg mit neu­er Spitze!

In der Mit­glie­der­ver­samm­lung des För­der­ver­eins St.Gangolf Bam­berg e. V. am 26.04.2023 wur­de ein neu­er Vor­stand gewählt. Der bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de, Ste­phan Strauch, trat nach vier Jah­ren Tätig­keit in die­ser Funk­ti­on aus per­sön­li­chen Grün­den nicht mehr an. „Es war eine span­nen­de und ereig­nis­rei­che Zeit, die auch viel ein­ge­for­dert hat“, so der schei­den­de Vor­sit­zen­de. Auch die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de, Judith Wein­gart, stell­te sich nicht mehr zur Wahl. Judith Wein­gart war nicht nur Grün­dungs­mit­glied des 2016 gegrün­de­ten För­der­ver­eins, son­dern vor allem der „Motor“ des Ver­eins. Ihrem Enga­ge­ment ist es zu ver­dan­ken, dass der För­der­ver­ein seit sei­nem Bestehen durch viel­fäl­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen einen Erlös von rund 106.000 Euro erzie­len konn­te, der dem finan­zi­el­len Eigen­teil der Pfar­rei St.Gangolf an der Sanie­rung der Gan­golfskir­che zugu­te kam. Dem Ver­ein wer­den bei­de Vor­sit­zen­de ver­bun­den blei­ben und ihn nach besten Mög­lich­kei­ten wei­ter­hin unterstützen.

Die Posi­ti­on des neu­en Vor­sit­zen­den nimmt nun Prof. Dr. Alex­an­der Kar­mann ein. Der gebür­ti­ge Nürn­ber­ger lebt seit fünf Jah­ren zusam­men mit sei­ner Gat­tin in Bam­berg auf dem Pfarr­ge­biet von St.Gangolf und unter­stütz­te in die­ser Zeit regel­mä­ßig die Arbeit des För­der­ver­eins. Der Vor­stand zeigt sich froh, dass er in dem Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler eine Per­son als Vor­sit­zen­den gefun­den hat, die der Pfarr­ge­mein­de ver­bun­den ist und zugleich viel Erfah­rung in der Lei­tung eines För­der­ver­ei­nes mit­bringt. Prof. Kar­mann freut sich auf die neue Auf­ga­be. Nach Abschluss der Gene­ral­sa­nie­rung der Gan­golfskir­che sol­len neue Pro­jek­te in den Blick genom­men wer­den. Schwie­rig gestal­te­te sich die Suche nach einer Kan­di­da­tin oder einem Kan­di­da­ten für die Funk­ti­on des/​der stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den. Die­se Posi­ti­on ist vor­erst vakant. Der Schatz­mei­ster Jür­gen Schütz und der Schrift­füh­rer Roland Weiß­haupt wur­den für wei­te­re drei Jah­re in ihren Ämtern bestätigt.

Spen­den­kon­to des För­der­ver­eins St.Gangolf:

IBAN DE50 7705 0000 0302 9574 28

BIC BYLADEM1SKB