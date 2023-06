FIDES – För­der­ver­ein für psy­chisch kran­ke Men­schen e.V. lädt aus Anlass des 26-jäh­ri­gen Bestehens zum Som­mer­fest des För­der­ver­eins FIDES ein

Schirm­herr Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner

am Fr. 30. Juni 2023

in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort Kli­ni­kum am Michelsberg

Für das leib­li­che Wohl ist gesorgt. Wir freu­en uns auf euren Besuch