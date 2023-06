Die Pla­nung der SpVgg Bay­reuth schrei­tet vor­an. Vor dem Trai­nigs­start am 19.06.2023; 16:00 Uhr ist mit drei wich­ti­gen Spie­lern aus der 3. Liga ver­län­gert wor­den. Chri­stoph Fen­nin­ger, Tobi­as Weber und Lucas Zahac­zew­ski wer­den die Alt­stadt in der Regio­nal­li­ga beglei­ten. Auch mit Nico Moos besteht soweit Einig­keit über die Ver­län­ge­rung sei­nes Ver­tra­ges. Die Unter­schrift des neu­en Papiers könn­te eben­falls in den kom­men­den Tagen erfolgen.

„Ich bin sehr glück­lich dar­über, dass sich drei, fast vier, ehe­ma­li­ge Spie­ler aus der 3. Liga für die Alt­stadt ent­schie­den haben. Alle Spie­ler brin­gen Dritt­li­ga­er­fah­rung mit, die uns sicher­lich in der Regio­nal­li­ga von gro­ßen Nut­zen sein wird.“, so der neue Trainer.

Chri­stoph Fen­nin­ger: „Ich füh­le mich von der SpVgg Bay­reuth sehr wert­ge­schätzt. Dies bestä­tig­te sich auch in den Gesprä­chen mit Jörg Schmal­fuß und Co. Ich freue mich wei­ter­hin ein Teil der SpVgg Bay­reuth zu sein und möch­te in der kom­men­den Sai­son als Füh­rungs­spie­ler vor­an gehen.“

Auch Nico Moos freut sich über die bestehen­de Opti­on: „Ich füh­le mich bei der Spvgg sehr wohl zudem ver­lie­fen die Gesprä­che mit Jörg Schmal­fuß, Marek Min­tal und Wolf­gang Gru­ber sehr gut. Ich wür­de ger­ne mit dem Ver­ein wei­ter wach­sen und gemein­sam mit der Mann­schaft an unse­ren Zie­len arbeiten!“