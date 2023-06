Fan­ta­sti­sche Nach­rich­ten von der DLG (Deut­sche Land­wirt­schafts-Gesell­schaft): drei Edel­spi­ri­tuo­sen aus der Wey­er­mann® Destil­le­rie wur­den mit dem Gol­de­nen Preis 2023 aus­ge­zeich­net! Die DLG-Exper­ten über­zeu­gen konn­ten der Wey­er­mann® fass­ge­reif­te Rum, der Wey­er­mann® Dop­pel­wach­hol­der sowie der Wey­er­mann® Dou­ble Cask Sin­gle Malt Whisky.

Der Wey­er­mann® fass­ge­reif­ter Rum lager­te zwei Jah­re lang in aus­ge­wähl­ten Rot­wein­fäs­sern im Wey­er­mann® Bar­rel­room. Die aus­ge­wo­ge­ne Kom­po­si­ti­on bezau­bert in der Nase mit Noten von Ana­nas und Bana­ne. Am Gau­men ver­ei­nen sich die tro­pi­schen Ein­flüs­se mit dezen­tem Kara­mell und einem Hauch Scho­ko­la­de. Der anhal­ten­de mil­de Abgang die­ser Edel­spi­ri­tuo­se run­det das har­mo­ni­sche Aro­ma­pro­fil ab.

Mit dem Wey­er­mann® Dop­pel­wach­hol­der hauch­te Phil­ipp Schwarz die­ser tra­di­tio­nel­len Spi­ri­tuo­sen-Kate­go­rie neu­es Leben ein. Destil­liert auf einer kup­fer­nen Brenn­bla­se aus hand­ver­le­se­nen, hoch­aro­ma­ti­schen Wachol­der­bee­ren, ent­steht ein fruch­tig aus­ge­präg­ter Wachol­der mit mil­dem Abgang.

In einem Fass aus euro­päi­scher Eiche und einem Sher­ry-Fass reif­te der Wey­er­mann® Dou­ble Cask Sin­gle Malt Whis­ky sechs Jah­re lang zu voll­ende­tem Geschmack. Die­se hoch­pro­zen­ti­ge Spe­zia­li­tät aus erle­se­nen Wey­er­mann® Spe­zi­al­mal­zen über­zeugt in der Nase mit Noten von Kakao und rei­fer Bana­ne. Das aus­ge­präg­te Kakao­aro­ma ist deut­lich am Gau­men zu erle­ben, wel­ches lie­be­voll von Oran­gen­no­ten umspielt wird.

Der drei­fa­che Gold­re­gen für sei­ne ori­gi­nel­len Krea­tio­nen freut den erfah­re­nen Bren­ne­rei­lei­ter aus­ge­spro­chen. „Ich bin sehr stolz, dass unser neu­er Wey­er­mann® Dou­ble Cask Sin­gle Malt Whis­ky, der Wey­er­mann® Rum und unser neu­er Wey­er­mann® Dop­pel­wa­chol­der mit Gold aus­ge­zeich­net wur­den! Die DLG Qua­li­täts-Prä­mie­rung für Spi­ri­tuo­sen hat für mich einen enor­men Stel­len­wert, da bei der DLG nur Bran­chen­ex­per­ten prü­fen dür­fen, wel­che vor­ab sen­so­ri­sche Prü­fun­gen bestehen müs­sen, um als Prü­fer die Pro­duk­te bewer­ten zu dür­fen. Es ist schön, dass unse­re mit viel Lei­den­schaft ent­wickel­ten und pro­du­zier­te Edel­spi­ri­tuo­sen die Fach­ju­ry von ihrer hohen Qua­li­tät über­zeu­gen konnten.“