Pro­jekt von Kul­tur­ab­tei­lung, Kunst­samm­lun­gen und GS Creidlitz

Mal mit Flü­geln, mal vie­len Bei­nen, mal lang und dünn, mal etwas dicker – Die Kin­der der Grund­schu­le Creid­litz haben unter­schied­lich­ste Vor­stel­lun­gen davon, wie ein Dra­che aus­se­hen kann. Sie alle haben ihre Ver­si­on eines Dra­chen zu Papier gebracht. 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin und Schul­amts­lei­ter Nor­bert Anders kamen am Vor­mit­tag regel­recht ins Stau­nen, als die Kin­der ihnen ihre Bil­der vor­ge­stellt haben.

Hin­ter­grund die­ser Mal­ak­ti­on ist ein Gemein­schafts­pro­jekt der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt Coburg, den Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg und der Grund­schu­le Creid­litz. Über das Motiv des Dra­chens wer­den die Kin­der an den Künst­ler Lucas Cra­nach den Älte­ren her­an­ge­führt. Des­sen Mar­ken­zei­chen war ein Drache.

Auch im Altar­ge­mäl­de „Hei­li­ge Doro­thea und Hei­li­ge Mar­ga­re­ta“ fin­det sich in der unte­ren rech­ten Ecke ein klei­ner Dra­che. Die Bil­der der Kin­der zei­gen nun, wie sie sich 500 Jah­re nach Cra­nach Dra­chen vor­stel­len. In der neu­en Aus­ga­be des Stadt­ge­dächt­nis­ses zum The­ma „Kunst in Coburg“ wer­den die Zeich­nun­gen der Schüler*innen veröffentlicht.

Am Frei­tag, 16. Juni, wan­dern die Wer­ke erst­mal in die Veste. Dort wer­den sie aus­ge­stellt und kön­nen dem ech­ten Cra­nach Kon­kur­renz machen. Das Ori­gi­nal ist in den Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg zu sehen und Teil der wert­vol­len Cranach-Sammlung.

Der Dra­chen­tag ist eine Akti­on der Kul­tur­ab­tei­lung Coburg für das Stadt­ge­dächt­nis in Zusam­men­ar­beit mit den Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg und der Grund­schu­le Creidlitz.