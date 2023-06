Am 15. Juli 2023 fin­det unter dem Mot­to „Quee­rer Akti­ons­plan Bay­ern – jetzt!“ der zwei­te Chri­sto­pher-Street-Day in Bay­reuth unter der Schirm­herr­schaft des zwei­ten Bür­ger­mei­sters von Bay­reuth, Andre­as Zip­pel (SPD) sowie von Adel­heid Rupp (Lan­des­vor­sit­zen­de DIE LIN­KE) statt. Wie auch im letz­ten Jahr, wird der Umzug um 14:00 Uhr am La-Spe­zia-Platz star­ten. Die genaue Rou­te (Ände­run­gen vor­be­hal­ten!) kön­nen Sie gern unter https://​que​er​-bay​reuth​.de/​c​s​d​-​2​0​2​3​/​#​P​r​o​g​r​amm ent­neh­men. Der Umzug wird sodann gegen 15:30 am Ehren­hof ankom­men, wo es eine Kund­ge­bung sowie ein Büh­nen­pro­gramm geben wird. In die­sem Jahr wird es am Ehren­hof eine gro­ße Büh­ne geben, auf wel­cher nicht nur Reden gehal­ten wer­den, son­dern auch Künst­ler und Künst­le­rin­nen auf­tre­ten. Hier­nach wird es gegen 21:00 Uhr eine After­par­ty im Glas­haus sowie gegen 23:00 Uhr eine After­par­ty im Mia Klub geben.

Aber nicht nur das: Zum ersten Mal wird die Chri­sto­pher-Street-Day-Para­de am 15. Juli 2023 in die erste Bay­reu­ther Pri­de­week ein­ge­bet­tet sein. Die­se beginnt am 10.07.2023 und läuft bis ein­schließ­lich zum 16.07.2023. Die genau­en Pro­gramm­punk­te kön­nen Sie eben­falls dem Link https://​que​er​-bay​reuth​.de/​c​s​d​-​2​0​2​3​/​#​P​r​o​g​r​amm entnehmen.

Das Mot­to „Quee­rer Akti­ons­plan Bay­ern – jetzt!“ ist das Mot­to vie­ler in Bay­ern statt­fin­den­den Chri­sto­pher-Street-Day-Para­den. Hin­ter­grund ist, dass Bay­ern das ein­zi­ge Bun­des­land ist, wel­ches noch kei­nen eige­nen quee­ren Akti­ons­plan hat. Die­ser que­e­re Akti­ons­plan sieht u. a. mehr Auf­klä­rung über que­e­re Viel­falt an Schu­len sowie eine Sen­si­bi­li­se­rung der Poli­zei bezüg­lich que­er­feind­li­cher Straf­ta­ten vor. Dies ist ins­be­son­de­re in Bay­ern umso drin­gen­der, da sich die Zahl que­er­feind­li­cher Straf­ta­ten in Bay­ern inner­halb von 10 Jah­ren mehr als ver­sie­ben­facht hat und die Akzep­tanz quee­rer Per­so­nen nach aktu­el­len Mel­dun­gen abnimmt.

Um die Sicher­heit der Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen wäh­rend unse­rer Chri­sto­pher-Street-Day Para­de sowie wäh­rend aller im Zusam­men­hang mit der Pri­de­week ste­hen­den Pro­gramm­punk­te gewähr­lei­sten zu kön­nen, ste­hen wir in einem sehr engen Aus­tausch mit der Bay­reu­ther Poli­zei. Soll­te den­noch jemand von Außen­ste­hen­den in sei­ner Sicher­heit bedroht oder die­se gar ver­letzt wor­den sein, so kann man dies anonym auf unse­rer Web­site unter https://​que​er​-bay​reuth​.de/​c​s​d​-​2​0​2​3​/​#​S​i​c​h​e​r​h​eit melden.

Zum dies­jäh­ri­gen Chri­sto­pher-Street-Day in Bay­reuth meint die Co-Vor­sit­zen­de des Que­er Bay­reuth e.V., Tina Pröckl: „Wir sind stolz, den mitt­ler­wei­le 2. Chri­sto­pher-Street-Day in Bay­reuth durch­füh­ren zu kön­nen. Denn nach aktu­el­len Mel­dun­gen geht die Akzep­tanz für que­e­re Per­so­nen zurück. Daher ist es wich­tig, durch einen Chri­sto­pher-Street-Day sicht­bar zu wer­den und Akzep­tanz zu för­dern. Wir möch­ten uns daher auch sehr herz­lich bei all jenen bedan­ken, die uns im Rah­men der Pri­de­week und den After­par­tys unter­stüt­zen, för­dern und Räum­lich­kei­ten bie­ten: Jana Linß Designs, die Aids­be­ra­tung Ober­fran­ken, die Scho­ko e. V., die Lati­bo Cock­tail­bar, das Neun­ein­halb Kunst- und Kul­tur­haus, die Lam­pe­rie, das Tran­si­ti­onHaus e. V., das Glas­haus und selbst­ver­ständ­lich auch der Klub der Mia.“

Hier­zu ergänzt der Co-Vor­sit­zen­de des Que­er Bay­reuth e. V., Phil­ip Ammon-Grieß­ham­mer: „Der durch­schla­gen­de Erfolg des Chri­sto­pher-Street-Days 2022, bei wel­chem statt der erwar­te­ten 300 gan­ze 2.000 Per­so­nen kamen, zeig­te sich auch dar­in, dass der Ver­ein mas­siv an Zulauf gewann. Uns war klar: Die­ser Erfolg zeig­te, die quee­ren Per­so­nen in der Regi­on seh­nen sich danach, ihr Que­er-sein frei und ohne Angst aus­le­ben zu kön­nen. Wir haben durch den ver­gan­ge­nen Chri­sto­pher-Street-Day sehr vie­le akti­ve und krea­ti­ve Mit­glie­der gewon­nen, die sich bei der Pla­nung des dies­jäh­ri­gen Chri­sto­pher-Street-Days zu einem Team zusam­men­ge­fun­den haben und neben der Haupt­pa­ra­de sogar eine Pri­de­week auf die Bei­ne stell­ten. Mit die­ser Pri­de­week möch­ten wir in Zusam­men­ar­beit mit dem Tran­si­ti­onHaus e. V., der Lati­bo Cock­tail­bar, dem Neun­ein­halb Kunst- und Kul­tur­kauf­haus, der Lam­pe­rie sowie dem Glas­haus den quee­ren Men­schen ein noch brei­te­res, bun­te­res Ange­bot machen. Wir wol­len dem Erfolg aus dem letz­ten Jahr Rech­nung tra­gen. Ich bedan­ke mich daher vor allem bei unse­ren vie­len krea­ti­ven Mit­glie­dern, die die Bay­reu­ther Pri­de­week und den Bay­reu­ther Chri­sto­pher-Street-Day 2023 über­haupt erst mög­lich gemacht haben.“

Wie auch im letz­ten Jahr, dür­fen sich auch in die­sem Jahr wie­der Orga­ni­sa­tio­nen und Par­tei­en unter dem Link https://​cloud​.que​er​-bay​reuth​.de/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​a​p​p​s​/​f​o​r​m​s​/​s​/​4​E​4​4​x​Z​G​a​9​i​3​p​y​P​Q​D​7​6​E​F​R​P9q zum Mit­lau­fen bei der Para­de am 15.07.2023 anmel­den. Da wir uns in einem Wahl­jahr befin­den, ist Par­tei­wer­bung unter­sagt und wird von Ord­nern und Ord­ne­rin­nen streng kon­trol­liert. Hier­zu zählt alles, was unter den Teil­neh­men­den als Wer­bung ver­teilt wer­den kann, also u. a. Fly­er und Auf­kle­ber. Erlaubt für Par­tei­en­ver­tre­ter und ‑ver­tre­te­rin­nen sind hin­ge­gen Lauf­ban­ner und Parteifahnen.

Der­zeit suchen wir noch nach Per­so­nen, die uns aktiv bei der Orga­ni­sa­ti­on wäh­rend der Chri­sto­pher-Street-Day Para­de unter­stüt­zen möch­ten – sei es beim Auf­bau der Büh­ne oder als Ord­ner und Ord­ne­rin­nen direkt neben der Para­de. Unter­stüt­zer und Unter­stüt­ze­rin­nen kön­nen sich direkt per E‑Mail an csd@​queer-​bayreuth.​de an uns wen­den. Eine Liste der Auf­ga­ben, bei wel­chen wir Unter­stüt­zung benö­ti­gen, kön­nen Sie hier fin­den: https://​cloud​.que​er​-bay​reuth​.de/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​/​m​x​T​7​t​r​9​G​Y​B​e​F​q2R

Wei­ter­hin freu­en wir uns sehr, mit­tei­len zu kön­nen, dass das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ den Bay­reu­ther Chri­sto­pher-Street-Day mit 2.273,64 € finan­zi­ell unter­stützt. Über ein Crowd­fun­ding konn­ten eben­falls 770,00 € (Stand: 01.06.2023) gesam­melt wer­den. Der Ver­ein darf und wird als Non-Pro­fit-Orga­ni­sa­ti­on kei­nen Gewinn erzie­len und daher von dem ein­ge­nom­me­nen Geld alles wei­ter­rei­chen – etwa an Tech­ni­ker und Tech­ni­ke­rin­nen für die Haupt­büh­ne oder Künst­ler und Künst­le­rin­nen des Bühnenprogramms.

Die Infor­ma­tio­nen auf unse­rer Web­site https://​que​er​-bay​reuth​.de/​c​s​d​-​2​023 wer­den durch uns fort­lau­fend aktualisiert.