8. Baye­ri­sche Mei­ster­schaf­ten in den High­land Games, Teamwettbewerbe

Über 2.000 Zuschau­er ver­folg­ten die 8. Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten in den High­land Games, Team­wett­be­wer­be, am Fron­leich­nam-Don­ners­tag auf Schloss Guten­eck bei Nab­burg. In 10 ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen such­ten 11 Män­ner- und 4 Frau­en­teams ihre Mei­ster. Ver­an­stal­ter war Burk­hard Graf Bei­ssel von Gym­nich, der von den High­län­dern Bava­ri­an Bar­ba­ri­an, Burglen­gen­feld, als Aus­rich­ter maß­geb­lich unter­stützt wurde.

Die Plat­zie­run­gen nach Punkten:

Her­ren

1. Boaris­he Bur­schen (1. BHGV), 84172 Buch am Erl­bach, 362,3

2. Bava­ri­an Bar­ba­ri­an White, 93133 Burglen­gen­feld, 353,3

3. MC Hohen­lo­he, 74585 Rot am See, 337,3

4. Team Jug­gernaut, 92637 Wei­den i.d.Opf. 337

5. Bier­ser­ker, 84085 Lang­quaid, 294,3

6. Apa­che Tro­o­pers Clan, 92637 Wei­den i.d.Opf, 278

7. Höör­der, 97720 Haard, 266,3

8. Bava­ri­an Bar­ba­ri­an Blue, 93133 Burglen­gen­feld, 258,3

8. War­ri­ors of the Regen­bo­gen, 93426 Roding, 258,3

10. The Hip­po­cra­tic Oafs, 92676 Eschen­bach, 250,7

11. Seil­zie­her der Fah­ren­berg­aus­wahl, 92727 Wald­thurn, 218,3

Damen

1. Boari­sche Madln (1. BHGV), 84172 Buch am Erl­bach, 258

2. Bava­ri­an Bar­ba­ri­an Black, 93133 Burglen­gen­feld, 242,7

3. Bava­ri­an Bans­hees, 93167 Fal­ken­stein, 232,7

4. Cross­fit Amberg, 92237 Sulz­bach-Rosen­berg, 226,7

Tages­be­ste

Her­ren: Wal­ter Preis, Bava­ri­an Bar­ba­ri­an White

Kathi Neu­may­er, Boari­sche Madln (1. BHGV)