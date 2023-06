Am 4. Juli 2023 wird um 14 Uhr im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in der Brei­ten Stra­ße 4 – 6 die Senio­ren­ver­tre­tung für die Stadt Wun­sie­del für den Zeit­raum 2023 bis 2026 gewählt.

Für die neue Senio­ren­ver­tre­tung sucht die Stadt Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten, die Lust dazu haben, sich in den kom­men­den drei Jah­ren mit ihren Ideen für die Senio­ren in Wun­sie­del einzusetzen.

Damit Inter­es­sier­te sich die Arbeit der Senio­ren­ver­tre­tung vor­stel­len und damit auch über­le­gen kön­nen, ob die­ses Ehren­amt für sie in Fra­ge kommt, sol­len an die­ser Stel­le eini­ge Infor­ma­tio­nen gege­ben werden:

Die Senio­ren­ver­tre­tung besteht aus 10 Per­so­nen, die demo­kra­tisch gewählt wer­den. Die gewähl­ten Senio­ren­ver­tre­ter ver­stän­di­gen sich unter­ein­an­der über den Arbeits­rhyth­mus, also wie oft und in wel­cher Fre­quenz sich die Senio­ren­ver­tre­tung trifft, um Aktio­nen zu planen.

In der Ver­gan­gen­heit haben sich die gewähl­ten Ver­tre­ter unter ande­rem für bar­rie­re­freie Wege, Ruhe­bän­ke und auch bei der Gestal­tung des Eis­wei­her­ge­län­des stark gemacht. Auch das eine oder ande­re Fest, Infor­ma­ti­ons­an­ge­bo­te, wie z.B. zum The­ma Pati­en­ten­ver­fü­gung oder die Nut­zung von Tablet und Co. stan­den auf dem Pro­gramm. Zudem berät die Senio­ren­ver­tre­tung Bür­ger­mei­ster, Stadt­rat und Ver­wal­tung in senio­ren­po­li­ti­schen Belangen.

Kan­di­da­ten müs­sen ihren Wohn­sitz in Wun­sie­del haben und soll­ten min­de­stens 60 Jah­re alt sein.

Inter­es­sier­te wer­den gebe­ten sich bis 20.6.2023 bei der Stadt Wun­sie­del unter 09232/602–107 oder per Mail an mgh@​wunsiedel.​de zu melden.