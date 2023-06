Start ist am Mitt­woch, 14. Juni um 15 Uhr beim Park­platz am Nage­l­er See in der Stra­ße „Zum See“ Die Teil­neh­mer ler­nen zahl­rei­che Wild­kräu­ter an ihren natür­li­chen Stand­or­ten ken­nen. Es gibt inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen über die uner­schöpf­li­che Viel­falt der Wild­kräu­ter, ihre Ver­wen­dung in der Küche und in der Volksheilkunde.

Dau­er ca. zwei Stun­den. Kosten pro Per­son 8 €, Kin­der sind kostenfrei

Anmel­dung und Infos bei Kräu­ter­füh­re­rin Eri­ka Bau­er, Tele­fon 09236 1006 oder per Mail an bauer-​nagel@​hotmail.​de