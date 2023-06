195 von 196 der Ver­ein­ten Natio­nen haben seit der ersten Fas­sung 1989 die UN-Kin­der­rech­te unter­zeich­net: „Aber das heißt lei­der bei Wei­tem nicht, dass die UN-Kin­der­rech­te mit ihren 52 Para­gra­phen über­all und voll­stän­dig umge­setzt wären: das heißt nur, dass Bereit­schaft besteht dar­an zu arbei­ten“, so die Initia­to­rin der Akti­vi­tä­ten, Susan­ne Bau­er vom Unter­stüt­zer­kreis Peg­nitz e.V.; sie dank­te den anwe­sen­den Kin­dern sehr, dass sie Ihre Wer­ke für die Aus­stel­lung zur Ver­fü­gung gestellt hat­ten. Die Ori­gi­na­le nah­men sie mit gro­ßer Freu­de und Stolz bei der Pre­mie­ren-Aus­stel­lung im Land­rats­amt mit nach Hau­se. Zu sehen ist die Aus­stel­lung noch bis 15. Juni im Foy­er des Land­rats­amts, dann darf sie wei­ter­wan­dern. Das 30-jäh­ri­ge-Jubi­lä­um der UN-Kin­der­rech­te in Deutsch­land hat­te sich der Unter­stüt­zer­kreis Peg­nitz e. V letz­tes Jahr. zum Anlass genom­men, geför­dert von Demo­kra­tie Leben!, gemein­sam mit Kin­dern künst­le­risch zu den Kin­der­rech­ten zu arbei­ten: „Wir haben uns mit Action­pain­tings mit dem Recht auf Frie­den befasst, haben knapp 700 Federn bemalt und so die Foto­wand »Bil­dung ver­leiht Flü­gel« zum Recht auf Bil­dung ent­ste­hen las­sen. Und wir haben uns mit dem Recht auf Infor­ma­ti­ons- und Mei­nungs­frei­heit beschäf­tigt: dabei ist eine Skulp­tur ent­stan­den mit einem Ohr und einem Mund, durch das man Papier­flie­ger segeln las­sen kann“, berich­tet die eigens dafür enga­gier­te Künst­le­rin und Montesso­ri-Päd­ago­gin Mar­ti­na Pickel­mann-Maletz­ki vom Kunst­raum LaLu­na. Das Wich­tig­ste aber sei­en die Gesprä­che gewe­sen, die beim Tun mit den Kin­dern ent­stan­den sind. Ihr Ver­ständ­nis und ihre Sicht auf das Gesche­hen in der Welt spie­geln sich auch in den Bei­trä­gen auf der Wün­sche-Welt­ku­gel wie­der, die Ava­lon e.V. zur Aus­stel­lung bei­steu­er­te: „Wir stär­ken Kin­der in unse­rer Prä­ven­ti­ons­ar­beit in ihrer Per­sön­lich­keit, dazu gehört, dass wir Ange­bo­te machen, bei denen wir uns mit Gefüh­len aber auch Wün­schen aus­ein­an­der­set­zen, zuhö­ren und Mut machen“, so Rebek­ka Dal­mer von der Fach­be­ra­tungs­stel­le gegen sexua­li­sier­te Gewalt in Bay­reuth. Das Team für die Aus­stel­lung wird vom Kreis­ju­gend­ring kom­plet­tiert, denn dort wur­den die RollUps mit wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zu den UN-Kin­der­rech­ten erstellt: „Wir freu­en uns sehr, dass wir mit der aus­leih­ba­ren Wan­der-Aus­stel­lung die Kin­der­rech­te wei­ter­tra­gen kön­nen: Para­gra­phen sind oft schwer zu ver­mit­teln aber die­se bun­ten Kunst­wer­ken machen rich­tig Lust auf die Aus­ein­an­der­set­zung – als Kreis­ju­gend­ring arbei­ten wir für und mit Jugend­li­chen zusam­men und hof­fen vie­le Men­schen mit den Kin­der­rech­ten zu erreichen.“

Laut der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung sind ca. 17.000 Men­schen im Land­kreis Bay­reuth unter 18 Jah­re alt, für sie gel­ten die UN-Kin­der­rech­te. Damit die­se bekann­ter wer­den, haben Bau­er und ihre Mit­strei­te­rin­nen die Aus­stel­lung so kon­zi­piert, dass sie gut zu trans­por­tie­ren ist und kosten­frei aus­ge­lie­hen wer­den kann. Dies sei auch mög­lich, wenn der Platz nicht für alle Wer­ke reicht – sie umfasst ins­ge­samt 5 RollUps, 4 (ein­roll­ba­re) Pla­nen mit den Frie­dens­tau­ben-Bil­dern (1,5x1,5m), die Wün­sche-Welt­ku­gel (1,2x1,2m) sowie die Foto­wand mit den Flü­geln (für den Trans­port klapp­bar aber ca. 1,80*1m) sowie die Skulp­tur mit Mund& Ohr (ca 1m²). Inter­es­sier­te kön­nen sich mel­den via unterstuetzerkreis.​pegnitz@​gmail.​com