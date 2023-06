Auf­takt­ver­an­stal­tung am 17. Juni auf dem Marktplatz

Vom 17. Juni bis zum 07. Juli 2023 zählt wie­der jeder gera­del­te Kilo­me­ter! Die Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH (BMTG) lädt im Rah­men des STADT­RA­DELN zur Auf­takt­ver­an­stal­tung am Markt­platz am 17. Juni von 10.30 Uhr bis 17 Uhr ein. Viel­fäl­ti­ge Infor­ma­tio­nen rund um das Radeln in Stadt und Land­kreis Bay­reuth und attrak­ti­ve Give-Aways erwar­ten die Besu­cher an den Info­stän­den der BMTG und des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad­clubs Bay­reuth (ADFC). Zudem wird für alle Inter­es­sier­ten eine Rad­ral­lye mit span­nen­den Fra­gen in unter­schied­li­chen Schwie­rig­keits­gra­den ange­bo­ten. Als Beloh­nung für eine die­ser gera­del­ten Tou­ren gibt es eine Stär­kung von Fran­ken Brun­nen. Aber natür­lich kom­men auch die ganz Klei­nen nicht zu kurz: Die BMTG hat Aus­mal­bil­der mit ver­schie­de­nen Fahr­rad­mo­ti­ven für zu Hau­se vor­be­rei­tet. Am Stand des ADFC kön­nen die Besu­cher Ihre Fahr­rä­der codie­ren und bei der Poli­zei Ober­fran­ken regi­strie­ren las­sen, um somit in Zukunft die Räder vor Dieb­stahl zu schützen.

Das STADT­RA­DELN ist eine inter­na­tio­na­le Kam­pa­gne des Kli­ma-Bünd­nis, an dem sich über 1000 Städ­te und Kom­mu­nen betei­li­gen. Das Ziel des 21-tägi­gen Wett­be­werbs ist es, mög­lichst vie­le Kilo­me­ter in einem bestimm­ten Zeit­raum mit dem Fahr­rad kli­ma­freund­lich zurück­zu­le­gen und somit die indi­vi­du­el­len und kom­mu­na­len CO₂-Emis­sio­nen zu sen­ken. Es ist hier­bei egal, ob Sie pri­vat oder beruf­lich mit dem Rad unter­wegs sind und wie vie­le Rad­ki­lo­me­ter zurück­ge­legt wer­den. Ob Sie mit dem Rad zur Arbeit, zur Uni oder in die Schu­le fah­ren, gera­de auf dem Weg in den nächst­ge­le­ge­nen Bier­gar­ten sind oder ein Wochen­end­aus­flug in die näch­ste Stadt geplant ist – Kli­ma­schutz hat kei­ne Stadt-/Lan­des­gren­zen. Jeder Kilo­me­ter zählt und trägt zu einem kli­ma­freund­li­che­ren Bay­reuth bei! Alle Rad­ler kön­nen so ihren Bei­trag zu mehr Rad­för­de­rung, Kli­ma­schutz und Lebens­qua­li­tät in Bay­reuth leisten.

Mit­ma­chen kann jeder, der in Bay­reuth wohnt, arbei­tet oder hier eine (Hoch-) Schu­le besucht. Das Anmel­den ist ab sofort ganz ein­fach über die offi­zi­el­le Web­site möglich:

www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​y​r​e​uth

Last-Minu­te-Anmel­dun­gen sind auch bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung, direkt am Stand, möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter:

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH,

Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth,

Vanes­sa Mau­er­mann Tel. 0921/885–758,

Julia Wahl­er; Tel. 0921/885–753

Ame­lie Koh­stall; Tel. 0921/885–752

Vere­na Horn; Tel. 0921/885–741

und im Inter­net unter www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​w​w​w​.​s​t​a​d​r​a​d​e​l​n​.de

