Nah­erho­lungs­ver­ein trifft sich zu Mitgliederversammlung

Zur Mit­glie­der­ver­samm­lung kommt der Ver­ein für Nah­erho­lung und Land­schafts­pfle­ge um Erlan­gen e. V. am Frei­tag, 16. Juni, im Rat­haus zusam­men. The­men sind der Bericht 2022 des Geschäfts­füh­rers, die Neu­wahl des Vor­stands, des Pla­nungs­aus­schus­ses und der Rech­nungs­prü­fer sowie die Beschluss­fas­sung über das Arbeits­pro­gramm und den Haus­halt für die­ses Jahr. Die Ver­samm­lung lei­tet Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik in sei­ner Funk­ti­on als Vor­sit­zen­der des Vereins.

Wirt­schafts­re­fe­rent bei Auf­takt für Frän­ki­schen Sommer

Zum Auf­takt des Frän­ki­schen Som­mers 2023 am Frei­tag, 16. Juni, in Nürn­berg ver­tritt Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel die Stadt Erlan­gen. Zum Eröff­nungs­kon­zert des Festi­vals, das bis zum 27. August andau­ert, tritt Qua­tour Ébè­ne auf. Ver­an­stal­ter des Festi­vals ist der Bezirk Mittelfranken.

4. job­walk lädt am Sams­tag ein

Bereits zum vier­ten Mal fin­det am Sams­tag, 17. Juni, auf dem Schloß­platz der job­walk statt. Von 10:00 bis 16:00 Uhr prä­sen­tie­ren sich zahl­rei­che Arbeit­ge­ber bei der gro­ßen Frei­luft Job- und Kar­rie­re­mes­se. Unter ihnen auch die Stadt Erlan­gen. Zur Eröff­nung spricht Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beugel.

Wei­te­re Flä­chen für lega­le Graf­fi­tis im Stadtbild

Mit einer Spray­ak­ti­on am Park­haus des Groß­park­plat­zes (Mün­che­ner Stra­ße, Bau­zaun) am Sams­tag, 17. Juni, gibt die Stadt Erlan­gen wei­te­re Flä­chen für lega­le Graf­fi­tis frei. Mit einer Initi­al-Spray­ak­ti­on wird die Flä­che im Bei­sein von Kul­tur­amts­lei­te­rin Anne Rei­mann und Jugend­kunst­schul-Lei­te­rin Annet­te Rol­len­mil­ler freigegeben.

Neben den bestehen­den lega­len Flä­chen kommt damit eine erheb­li­che neue Mög­lich­keit hin­zu: Der Bau­zaun am Park­haus (Groß­park­platz) wird auf sei­ner Sei­te zur Mün­che­ner Stra­ße eine lan­ge „Wall of Fame“ für Spraye­rin­nen und Sprayer.

Für die Stadt sind lega­le Graf­fi­ti-Flä­chen ein Gewinn: Sie gehö­ren ganz selbst­ver­ständ­lich in das Stadt­bild einer Groß­stadt. Es ermög­licht den Spray­ern auf die­se Wei­se, ohne Zeit­druck und Angst vor Stra­fe zu arbei­ten. So steigt die Wahr­schein­lich­keit, künst­le­risch inter­es­san­te Graf­fi­tis zu erhal­ten und wil­den Schmie­re­rei­en zumin­dest etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Die Jugend­kunst­schu­le, die sich seit Jah­ren des The­mas Graf­fi­ti in unter­schied­li­chen Aus­prä­gun­gen ange­nom­men hat, wird die lega­len Flä­chen mar­kie­ren, auf ihrer Inter­net­sei­te ver­zeich­nen und dort auch eini­ge Regeln kom­mu­ni­zie­ren. Sie stam­men grund­sätz­lich aus der Spray­er­sze­ne selbst. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Ansprech­part­ner für Fra­gen um die Flä­chen gibt es im Inter­net unter www​.juks​-erlan​gen​.de.

OB zum 17. Juni in Jena

In der Part­ner­stadt Jena fin­den am Sams­tag, 17. Juni, die zen­tra­len Fei­er­lich­kei­ten des Frei­staats Thü­rin­gen zum 70. Jah­res­tag des Volks­auf­stands in der ehe­ma­li­gen DDR statt. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und der Zeit­zeu­ge Jochen Preuß neh­men an der Ver­an­stal­tung teil und legen im Namen der Stadt Erlan­gen einen Kranz nieder.

Emp­fang zum Auf­takt der „Spe­cial Olym­pics World Games“ in Berlin

Im Ber­li­ner Olym­pia­sta­ti­on fin­det am Sams­tag, 17. Juni, die Eröff­nungs­fei­er der „Spe­cial Olym­pics World Games 2023“ statt. Einer Ein­la­dung der Bun­des­re­gie­rung folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik zur Eröff­nungs­ver­an­stal­tung. Erlan­gen ist Host-Town für die ser­bi­schen Teil­neh­me­rin­nen und Teilnehmer.

Rege Nach­fra­ge nach Klimabudget-Förderung

Mit dem Kli­ma­bud­get unter­stützt die Stadt Erlan­gen ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei der Umset­zung von Kli­ma­schutz-Pro­jek­ten. Ins­ge­samt ste­hen jähr­lich 65.000 Euro für gemein­nüt­zi­ge Kli­ma­schutz-Ideen und ‑Pro­jek­te zur Ver­fü­gung. Die För­der­hö­he reicht von 200 bis 5.000 Euro je Pro­jekt. Dabei steht das Enga­ge­ment vor Ort im Vor­der­grund: Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger sol­len dabei unter­stützt wer­den, eigen­stän­dig Pro­jek­te und Akti­vi­tä­ten für den Kli­ma­schutz anzu­sto­ßen und so den Erlan­ger Kli­ma-Auf­bruch aktiv mitzugestalten.

Die Pro­jek­te müs­sen gemein­nüt­zig sein und eine posi­ti­ve Aus­wir­kung auf das Kli­ma haben oder ande­re Men­schen für Kli­ma­schutz begei­stern. Die Mit­glie­der der 13 Stadt­teil- und Orts­bei­rä­te ent­schei­den über eine För­de­rung und geben bei Bedarf auch Unterstützung.

Die näch­ste Antrags­frist ist am 1. März 2024. Zum letz­ten Antrags­en­de am 1. Mai 2023 sind 35 Kli­ma­bud­get-Anträ­ge ein­ge­gan­gen, von denen 31 Anträ­ge nach einer ver­wal­tungs­in­ter­nen Mach­bar­keits­prü­fung an die zustän­di­gen Stadt­teil- und Orts­bei­rä­te zur Abstim­mung in den Sit­zun­gen wei­ter­ge­ge­ben wer­den konnten.

Die ein­ge­reich­ten Anträ­ge sind so bunt gemischt wie eine Stadt­ge­sell­schaft nur sein kann: Ver­schie­de­ne Schu­len möch­ten ihre Schul-Büche­rei­en mit kind­ge­rech­ten Sach­bü­chern über das Kli­ma aus­stat­ten, zwei Mit­tel­schu­len pla­nen Film-Drehs zum The­ma Kli­ma­hel­den, ein Bür­ger­fest soll kli­ma­neu­tral aus­ge­rich­tet wer­den, diver­se Info-Ver­an­stal­tun­gen und Work­shops zum The­ma Kli­ma­schutz sol­len ver­an­stal­tet wer­den und neue Arten der Ener­gie­nut­zung im öffent­li­chen Raum aus rege­ne­ra­ti­ver Quel­le sol­len eta­bliert werden.

Infor­ma­tio­nen zum Kli­ma­bud­get und zur Antrag­stel­lung sowie eine Über­sicht bereits umge­setz­ter Kli­ma­bud­get-Pro­jek­te gibt es unter www​.erlan​gen​.de/​k​l​i​m​a​b​u​d​get.

Son­der­füh­rung „Kli­ma­schutz in Erlan­gen – gestern, heu­te, mor­gen“ am Samstag

Das städ­ti­sche Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen bie­tet am Sams­tag, 17. Juni, zwei Stadt­füh­run­gen an und zeigt, was es in Erlan­gen in Sachen Kli­ma­schutz zu ent­decken gibt. Jeweils etwa zwei Stun­den dau­ern die Füh­run­gen (Beginn 11:00 und 14:00 Uhr). Treff­punkt ist jeweils neben dem Pau­li­brun­nen am Marktplatz.

Ob Hei­zen, Grün­flä­chen oder Ess­ge­wohn­hei­ten – es wird ein Blick auf histo­ri­sche und aktu­el­le Per­spek­ti­ven gewor­fen, die anhand von Bei­spie­len in der Innen­stadt unter­halt­sam und nach­voll­zieh­bar prä­sen­tiert wer­den. Wel­che Rol­le die mark­gräf­li­che Stadt­pla­nung für die som­mer­li­che Hit­ze spielt und wie man von mit­tel­al­ter­li­chen Ideen pro­fi­tie­ren kann, um die Kli­ma­kri­se zu bekämp­fen, sind nur zwei Aspek­te der Führungen.

Die Teil­nah­me am Rund­gang ist kosten­los, eine Anmel­dung ist nicht notwendig.

Schloss­gar­ten­kon­zer­te: „Perl­fluss trifft Regnitz“

Das vier­te Erlan­ger Schloss­gar­ten­kon­zert die­ser Sai­son, ver­an­stal­tet vom Kul­tur­amt der Stadt, fin­det am Sonn­tag, 18. Juni, um 11:00 Uhr im Schloss­gar­ten vor der Oran­ge­rie statt.Unter dem Titel „Perl­fluss trifft Reg­nitz prä­sen­tie­ren deut­sche und chi­ne­si­sche Musi­ke­rin­nen und Musi­ker ein abwechs­lungs­rei­ches Kon­zert, das tra­di­tio­nel­le chi­ne­si­sche Musik und west­li­che Klas­sik ver­bin­det. Unter der Koor­di­na­ti­on von Huan­hu­an Wang, gebür­tig aus Shen­zhen und Vir­tuo­sin an der Wölb­brett­zi­ther Guz­h­eng, musi­zie­ren die Nürn­ber­ger Har­fi­ni­stin Lilo Kraus, der Erhu-Mei­ster Yue­liang Li, der Pia­nist Yan­y­an Xu und es sin­gen der Bari­ton Anton Wein­mann sowie der Nürn­ber­ger Chi­ne­si­sche Chor.

Das Part­ner­schafts­kon­zert Regi­on Nürn­berg-Shen­zhen fin­det bei Regen im Redou­ten­saal statt. Bei unkla­rer Wet­ter­la­ge ist die Info-Hot­line unter der Tele­fon­num­mer 01931 86–1417 erreichbar.

Haupt­för­de­rer der Kon­zert­rei­he ist die Spar­da-Bank Nürn­berg eG. Info: www​.erlan​gen​.de/​s​c​h​l​o​s​s​g​a​r​t​e​n​k​o​n​z​e​rte.

Tipp zu den Som­mer­fe­ri­en: Gül­tig­keit von Rei­se­pass und Aus­weis prüfen

Knapp zwei Mona­te vor dem Beginn der Som­mer­fe­ri­en emp­fiehlt das Bür­ger­amt allen Rei­se­wil­li­gen, die Gül­tig­keit ihrer Doku­men­te wie Rei­se­pass und Per­so­nal­aus­weis zu prü­fen. Soll­ten die Doku­men­te nicht mehr gül­tig sein oder in den näch­sten Wochen aus­lau­fen, muss ein neu­es Doku­ment bean­tragt wer­den. Bei einem Rei­se­pass beträgt die Her­stel­lungs­zeit bis zu sechs Wochen, bei einem Per­so­nal­aus­weis bis zu vier Wochen. Erstellt wer­den die Doku­men­te in der Bun­des­drucke­rei, die Stadt Erlan­gen hat auf die Dau­er der Her­stel­lung kei­nen Ein­fluss. Die Anträ­ge für die neu­en Doku­men­te sind zu stel­len im Bür­ger­ser­vice des Bür­ger­am­tes im Erd­ge­schoss des Rat­hau­ses. Ein Ter­min ist nicht erfor­der­lich, geöff­net ist dort an fol­gen­den Tagen: Mon­tag, Diens­tag, Don­ners­tag von 8:00 bis 18:00 Uhr sowie Mitt­woch und Frei­tag von 8:00 bis 12:00 Uhr.

Eine Über­sicht über alle Ser­vice­an­ge­bo­te der Stadt­ver­wal­tung gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​s​e​r​v​i​c​e​p​o​r​tal oder www​.erlan​gen​.de/​r​a​t​h​aus.

Vor­trag über Inklu­si­on und Diver­si­tät in schwe­di­scher Kinderliteratur

Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur prägt von frü­he­ster Kind­heit an die Vor­stel­lun­gen von Geschlech­tern. Kann Kin­der­li­te­ra­tur, die das Recht eines jeden betont, vor­ge­fass­ten Mei­nun­gen und ste­reo­ty­pen Rol­len­bil­dern in der Gesell­schaft ent­ge­gen­wir­ken? Ein Vor­trag von Kari­na Brehm und Stu­die­ren­den der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät (FAU) möch­te am Mon­tag, 19. Juni, um 18:30 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek eine Aus­wahl an moder­nen schwe­di­schen Kin­der- und Jugend­bü­chern zei­gen, die einen geschlechts­neu­tra­len Ansatz ver­fol­gen. Vor­ge­stellt wird unter ande­rem, wie das geschlechts­neu­tra­le Pro­no­men „hen“ ein­ge­setzt wird. Der Ein­tritt ist frei.Die Stadt­bi­blio­thek Erlan­gen ver­an­stal­tet den Abend mit dem FAU-Insti­tut für Skan­di­na­vi­stik im Rah­men der Rei­he „Vie­le Spra­chen, ein Erlan­gen – Spra­che und Chan­cen­ge­rech­tig­keit“. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Ver­an­stal­tun­gen zu die­ser Rei­he gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​i​e​l​e​s​p​r​a​c​hen.

Zwei Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen im drit­ten Quartal

Zwei Bau­maß­nah­men im Rah­men des Fahr­bahn­decken­erneue­rungs­pro­gramms ste­hen im drit­ten Quar­tal 2023 auf dem Pro­gramm. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, begin­nen am Mon­tag, 31. Juli, die Arbei­ten im Sai­del­steig (zwi­schen Wein­stra­ße und inklu­si­ve der Kreu­zung Lach­ner­stra­ße). Dort gehen die Erneue­rungs­ar­bei­ten bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 11. September.

Zwei­te Maß­nah­me im kom­men­den Quar­tal ist die Haupt­stra­ße: Zwi­schen der Schwa­bach­brücke und dem Mar­tin-Luther-Platz wird die Fahr­bahn­decke vor­aus­sicht­lich von Diens­tag, 12. Sep­tem­ber, bis Frei­tag, 6. Okto­ber, erneuert.

Bei den Maß­nah­men wird die vor­han­de­ne Deck­schicht aus Asphalt abge­fräst, Aus­bes­se­run­gen an Auf­gra­bun­gen und Ent­wäs­se­rungs­lei­tun­gen durch­ge­führt, Ein­bau­ten ange­passt, teil­wei­se Rand­ein­fas­sun­gen und Geh­we­ge erneu­ert, sowie eine neue Asphalt­deck­schicht samt Mar­kie­rung hergestellt.

Bei allen Bau­stel­len wer­den für den Durch­gangs- und Bus­ver­kehr jeweils groß­räu­mi­ge Umlei­tun­gen ein­ge­rich­tet. Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen befin­den sich vor Beginn im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Jah­res­tag des DDR-Volks­auf­stands: Beflag­gung auch am Rathaus

Aus Anlass des Jah­res­ta­ges des Volks­auf­stan­des in der frü­he­ren DDR erfolgt am Sams­tag, 17. Juni, die Beflag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an. Der 17. Juni war als „Tag der Deut­schen Ein­heit“ seit 1953 gesetz­li­cher Fei­er­tag und Natio­nal­fei­er­tag in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Im Jahr 1990 erklär­te der Eini­gungs­ver­trag den 3. Okto­ber zum Tag der Deut­schen Ein­heit. Seit­dem ist der 17. Juni natio­na­ler Gedenktag.

In den Tagen um den 17. Juni 1953 kam es in der frü­he­ren DDR in einer kri­sen­haf­ten gesamt­staat­li­chen Situa­ti­on nach der Erhö­hung der Arbeits­nor­men zu einer Wel­le von Streiks, Demon­stra­tio­nen und Pro­te­sten. Der 17. Juni soll an die Men­schen erin­nern, die für ihre Rech­te und ihre Frei­heit gekämpft und unter der Nie­der­schla­gung des Volks­auf­stan­des gelit­ten haben. Vor allem aber soll er dar­an erin­nern, dass die bei­den frü­her geteil­ten deut­schen Staa­ten, dass Ost und West, zusammengehören.