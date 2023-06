Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­mor­gen befuhr ein Pkw-Fah­rer die Mem­mels­dor­fer Stra­ße und woll­te an der Abzwei­gung in die Hei­lig­grab­stra­ße abbie­gen. Hier­bei galt für den Fahr­zeug­füh­rer zwar Grün­licht, aller­dings über­sah er beim Abbie­gen einen in glei­cher Rich­tung fah­ren­den Rad­fah­rer. Es kam hier­bei zum Zusam­men­stoß. Der Fahr­rad­fah­rer wur­de durch den Unfall ledig­lich leicht ver­letzt und wünsch­te kei­ne medi­zi­ni­sche Behand­lung vor Ort.

BAM­BERG. Am Diens­tag, 13.06.2023, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fah­rer die Gun­dels­hei­mer Stra­ße in nord­öst­li­che Rich­tung. Zeit­gleich befuhr ein Rad­fah­rer die Kärn­ten­stra­ße in nord­west­li­cher Rich­tung auf dem dor­ti­gen Rad­weg. An der Kreu­zung Gun­dels­hei­mer Stra­ße / Kärn­ten­stra­ße kam es schließ­lich zum Zusam­men­stoß zwi­schen den bei­den Ver­kehrs­be­tei­lig­ten. Zunächst hat­ten die­se sich ohne die Poli­zei geei­nigt und Per­so­na­li­en aus­ge­tauscht. Nach­dem der Rad­fah­rer im Nach­gang aller­dings Ver­let­zun­gen und Schä­den am Fahr­rad und sei­nem Mobil­te­le­fon gel­tend mach­te, wur­de der Unfall nach­träg­lich der Poli­zei gemel­det. Laut Aus­kunft eines Unfall­be­tei­lig­ten wur­de der Unfall durch eine unbe­tei­lig­te weib­li­che Zeu­gin beob­ach­tet. Aller­dings lie­gen hier kei­ne Per­so­na­li­en vor. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bit­tet die Zeu­gin sich unter 0951/9129–210 zu melden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am 13.06.2023 im Zeit­raum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr park­te der Geschä­dig­te sei­nen Pkw in einer Park­bucht am Wei­den­damm. Hier wur­de das Fahr­zeug durch einen unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren, sodass das Heck ver­kratzt wur­de. Der Unfall­fah­rer ent­fern­te sich schließ­lich von der Ört­lich­keit ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben zum Unfall­fah­rer machen kön­nen, sich zu melden.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend beob­ach­te­te eine unbe­tei­lig­te Zeu­gin drei Män­ner im Bereich der Löwen­brücke, wel­che auf­ein­an­der los­gin­gen und sich gegen­sei­tig schlu­gen. Die Zeu­gin ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei. Die Beam­ten konn­ten vor Ort fest­stel­len, dass es zwi­schen den Per­so­nen auf­grund von älte­ren Strei­tig­kei­ten am Tat­abend erneut zu einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung gekom­men war. Die­se ufer­te schließ­lich in eine Schlä­ge­rei aus, wobei zwei der Täter auf einen Geschä­dig­ten los­gin­gen, nach­dem die­ser diver­se Bedro­hun­gen gegen die Täter aus­ge­spro­chen hat­te. Durch die Aus­ein­an­der­set­zung wur­de kei­ne der Per­son erwäh­nens­wert ver­letzt. Die Betei­lig­ten erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung sowie Bedrohung.

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen, gegen 02:25 Uhr, befuhr eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt die Mar­kus­brücke in Bam­berg. Als sie an der Ein­mün­dung zur Unte­ren Sand­stra­ße vor­bei­fuh­ren wur­den sie von einem 33-Jäh­ri­gen mit­tels Mit­tel­fin­ger gegrüßt. Der Mann wur­de dar­auf­hin einer Kon­trol­le unter­zo­gen und zeig­te sich hier­bei wei­ter aggres­siv und erheb­lich alko­ho­li­siert. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Belei­di­gung zum Nach­teil der Beamten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

STAF­FEL­BACH. Aus dem Lager­raum eines Anwe­sens in der Mühl­bach­stra­ße ent­wen­de­ten Unbe­kann­te eine Holz­lei­ter im Wert von ca. 50 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen Sonn­tag­abend, 21 Uhr, und Mon­tag­nach­mit­tag, 16.30 Uhr.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

WERNS­DORF. Vom frei zugäng­li­chen Gelän­de eines Rei­ter­hofs in der Orts­stra­ße „Zur Schleif­müh­le“ lie­ßen Die­be zwi­schen Sams­tag- und Sonn­tag­nach­mit­tag eine Metall-Feu­er­scha­le im Wert von knapp 100 Euro mitgehen.

Wer hat den Dieb­stahl beob­ach­tet? Die Land­kreis­po­li­zei bit­tet um Mel­dun­gen unter Tel. 0951/9129–310.

BISCH­BERG. Wäh­rend ihres Ein­kaufs in einem Super­markt in der Haupt­stra­ße hat­te eine Kun­din am Mon­tag­mit­tag, zwi­schen 12.00 und 13.30 Uhr, ihre Tasche am Ein­kaufs­wa­gen hän­gen. Als die 80-jäh­ri­ge Senio­rin kur­ze Zeit ihren Ein­kaufs­wa­gen unbe­ob­ach­tet ließ, ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter ihre schwar­ze Geld­bör­se mit Bank­kar­ten, Füh­rer­schein, Bar­geld und per­sön­li­chen Papie­ren im Wert von ca. 500 Euro.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LIT­ZEN­DORF. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 5.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­mor­gen ereig­net. Von Lit­zen­dorf in Rich­tung Bam­berg befuhr ein 24-jäh­ri­ger Moun­tain­bike-Fah­rer den Rad­weg und prall­te mit dem Pkw eines 53-Jäh­ri­gen zusam­men, der von der Staats­stra­ße auf den Pend­ler­park­platz ein­bog. Der Rad­ler miss­ach­te­te das Vor­fahrt-Gewäh­ren-Schild und konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen, um einen Zusam­men­stoß zu vermeiden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BISCH­BERG. Scha­den von ca. 1.500 Euro rich­te­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer an und flüch­te­te anschlie­ßend, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Am Mon­tag, gegen 23 Uhr, stieß der noch unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer gegen das Gewächs­haus eines Anwe­sens in der Tal­stra­ße. Durch den Anstoß wur­de es total zer­stört. Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher wen­de­te und flüch­te­te. Nach Zeu­gen­an­ga­ben han­del­te es sich um ein blau­es Fahr­zeug mit einer Auf­schrift „24 h Ser­vice­dienst­lei­stun­gen“ in gel­ber oder wei­ßer Farbe.

Wer kann Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Fahr­zeug geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Mit unver­si­cher­tem Auto auf Aus­lands­rei­se gefahren

Vier­eth-Trun­stadt. Am Diens­tag­vor­mit­tag fiel einem Beam­ten der Ver­kehrs­po­li­zei ein Nis­san auf, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth fuhr. Bei der Kon­trol­le des Autos mit 46-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher zu einem Besuch nach Ost­eu­ro­pa unter­wegs war, wur­de fest­ge­stellt, dass der Ver­si­che­rungs­ver­trag vor kur­zem abge­lau­fen war. Dies hät­te dem Mann bei einem Unfall nicht nur in Deutsch­land, son­dern auch in allen ande­ren Län­dern gro­ße Pro­ble­me berei­tet. Eine Wei­ter­fahrt war für ihn so natür­lich nicht mehr mög­lich und muss­te unter­sagt wer­den, bis er sich um einen neu­en Ver­si­che­rungs­ver­trag bzw. eine Ver­län­ge­rung küm­mert. Ihn erwar­tet nun auch ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Mit nicht zuge­las­se­nem Auto auf der Autobahn

Vier­eth-Trun­stadt. Am Diens­tag­vor­mit­tag kon­trol­lier­ten Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen Ford mit 59-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war, da ihnen auf­fiel, dass an dem Auto ledig­lich Händ­ler­kenn­zei­chen eines ost­eu­ro­päi­schen Lan­des ange­bracht waren. Sol­che Kenn­zei­chen haben außer­halb des Aus­stel­lungs­lan­des kei­ner­lei Gül­tig­keit. Sol­che Fäl­le sind gera­de in den letz­ten Jah­ren mehr­fach auf­ge­tre­ten, da Händ­ler aus rei­ner Bequem­lich­keit und um sich Kosten zu spa­ren, Autos die sie in Deutsch­land erwer­ben und ins Aus­land aus­füh­ren wol­len, hier gar nicht mehr zulas­sen und per ungül­ti­ger Fern­zu­las­sung mit der­ar­ti­gen Händ­ler­kenn­zei­chen aus­füh­ren wol­len. Dabei igno­rie­ren sie jedoch, dass sie auf dem gesam­ten Tran­sit­weg durch Deutsch­land und evtl. wei­te­rer Dritt­staa­ten kei­ne Zulas­sung haben. Der Ford war ent­spre­chend auch unver­si­chert und bei einem Scha­dens­fall hät­te es erheb­li­che Pro­ble­me gege­ben. Die Wei­ter­fahrt muss­te des­halb unter­bun­den wer­den und dem Fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Kenn­zei­chen­miss­brauch, Steu­er­hin­ter­zie­hung und eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­set­zes, sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der feh­len­den Zulassung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Tem­po­sün­der mit Ver­stö­ßen unmit­tel­bar konfrontiert

BAY­REUTH. Eine Geschwin­dig­keits­kon­trol­le führ­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth am Diens­tag­vor­mit­tag im Stadt­teil St. Johan­nis durch. Sie­ben Fahr­zeug­füh­rer waren zu schnell und wur­den unmit­tel­bar mit den Über­schrei­tun­gen konfrontiert.

In der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr über­wach­ten die Beam­ten mit dem Laser­mess­ge­rät die Ein­hal­tung der zuläs­si­gen Höchst­ge­schwin­dig­keit von 30 km/​h in der Ere­mi­ta­ge­stra­ße. Ein Groß­teil der Ver­kehrs­teil­neh­mer hielt sich an die vor­ge­ge­be­ne Geschwin­dig­keit. Sie­ben Fahr­zeug­füh­rer waren aller­dings zu schnell. Zwei erhal­ten Buß­geld­be­schei­de, fünf konn­ten gebüh­ren­pflich­tig ver­warnt wer­den. Der schnell­ste wur­de mit 49 km/​h gemes­sen. Ihn erwar­tet ein Buß­geld in Höhe von 70 Euro.

Zwei Dro­gen­fahr­ten beendet

BAY­REUTH. Zwei unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Fah­rer von E‑Scootern zogen am Diens­tag­nach­mit­tag Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste aus dem Ver­kehr. Bei­de müs­sen sich unter ande­rem wegen einer Dro­gen­fahrt verantworten.

Gegen 15.15 Uhr geriet zunächst ein 37-Jäh­ri­ger mit sei­nem elek­tri­schen Zwei­rad ins Visier einer Strei­fen­be­sat­zung. Bei der Kon­trol­le in der Innen­stadt zeig­te der Mann deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum. Ein Dro­gen­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht, so dass eine Blut­ent­nah­me not­wen­dig war. Zudem hat­te der Mann eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na dabei. Er muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie der Dro­gen­fahrt verantworten.

Gegen 17.30 Uhr fiel ein 26-Jäh­ri­ger einer Zivil­strei­fe auf, da an sei­nem E‑Scooter kein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le in der Nähe des Bahn­hofs stell­te sich zudem her­aus, dass der Mann unter Dro­gen­ein­fluss unter­wegs war. Auch bei ihm war eine Blut­ent­nah­me fäl­lig. Ermitt­lun­gen nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und eine Anzei­ge wegen der Dro­gen­fahrt sind die Folgen.

In die­sem Zusam­men­hang weist die Poli­zei dar­auf hin, dass E‑Scooter als Kraft­fahr­zeu­ge klas­si­fi­ziert sind und somit die gesetz­li­chen Gren­zen zum Alko­hol- und Dro­gen­kon­sum greifen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Göß­wein­stein. Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr ein 59-jäh­ri­ger Urlau­ber allei­ne mit sei­nem Moun­tain-Bike auf einem Feld­weg in Rich­tung Sta­del­ho­fen. Nach­dem sich plötz­lich ein am Boden lie­gen­der Ast im lin­ken Pedal ver­hak­te, ver­lor der Rad­ler sein Gleich­ge­wicht und stürz­te einen neben dem Weg befind­li­chen klei­nen Abhang hin­un­ter. Dabei erlitt er am Kör­per diver­se Bles­su­ren. Glück­li­cher­wei­se konn­te er noch selbst­stän­dig wei­ter zu einer Bekann­ten fah­ren, die dar­auf­hin den Ret­tungs­dienst ver­stän­dig­te. Eine wei­te­re Ver­sor­gung der Ver­let­zun­gen des Rad­fah­rers im Kli­ni­kum Forch­heim war unum­gäng­lich. Am Fahr­rad ent­stand ledig­lich gering­fü­gi­ger Schaden.

Eber­mann­stadt. Wäh­rend einer ein­stün­di­gen Geschwin­dig­keits­kon­trol­le auf der B 470 bei Gas­sel­dorf muss­ten zwei Auto­fah­rer wegen zu schnel­len Fah­rens bean­stan­det wer­den. Bei erlaub­ten 70 km/​h kam ein Auto­fah­rer noch mit einer Ver­war­nung davon, der ande­re, ein 24-jäh­ri­ger Fah­rer durch­fuhr die Mess­stel­le mit 89 km/​h und wird zur Anzei­ge gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 18:35 Uhr kam es am Ker­s­ba­cher Kreuz zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Als ein 33-jäh­ri­ger Alfa Romeo-Fah­rer ver­kehrs­be­dingt an der Ampel hal­ten muss­te, erkann­te dies der hin­ter ihm fah­ren­de 38-jäh­ri­ge Hyun­dai-Fah­rer zu spät. Die­ser ver­such­te noch aus­zu­wei­chen, tou­chier­te jedoch den Bereich der Stoß­stan­ge. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die Scha­dens­hö­he liegt bei ca. 25.000 Euro.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. In der Zeit von Mon­tag, 17:30 Uhr bis Diens­tag, 07:00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter 170l Die­sel aus einer Bau­ma­schi­ne auf der Bahn­bau­stel­le. Die Bau­ma­schi­ne war nörd­lich vom Orts­aus­gang, neben dem Fuß- und Rad­weg Neu­es-Alten­dorf, abge­stellt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 370 Euro. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schwer ver­letzt nach Fahrradunfall

VIER­ZEHN­HEI­LI­GEN – BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag­nach­mit­tag befuhr ein 70-Jäh­ri­ger Rad­fah­rer die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Ober­lang­heim und Vier­zehn­hei­li­gen. Kurz vor dem Orts­ein­gang Vier­zehn­hei­li­gen kam der Mann aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che mit sei­nem Pedelec zu Fall und ver­letz­te sich hier­bei schwer. Erst­hel­fer küm­mer­ten sich um den Rad­fah­rer, bis die­ser vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels gebracht wur­de. Der Sach­scha­den am Fahr­rad beläuft sich auf 500 Euro.

Rol­ler mit Pkw zusammengestoßen

BURG­KUNST­ADT – LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 81-Jäh­ri­ger mit sei­nem Motor­rol­ler den Rad­weg auf Höhe der See­wie­se. Anschlie­ßend fuhr er über einen gepfla­ster­ten Weg in den Park­platz eines Ein­kaufs­zen­trums ein. Zeit­gleich befuhr eine 48-Jäh­ri­ge mit ihrem Fiat den Park­platz und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. In Fol­ge des­sen stürz­te der Rol­ler­fah­rer und zog sich hier­bei Schürf­wun­den zu. Der Sach­scha­den der bei­den Fahr­zeu­ge beläuft sich auf rund 800 Euro.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

MICHEL­AU i.OFr. – LICH­TEN­FELS. In der Sie­mens­stra­ße kam es am Diens­tag­mor­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 55-Jäh­ri­ger woll­te mit sei­nem Kraft­rad aus einer Grund­stücks­aus­fahrt in die Sie­mens­stra­ße ein­fah­ren. Hier­bei tou­chier­te er den Bord­stein und kam ins Schleu­dern. Der Motor­rad­fah­rer kol­li­dier­te im Anschluss mit dem Heck eines ver­kehrs­be­dingt war­ten­den Sat­tel­zu­ges und stürz­te auf die Stra­ße. Auf­grund sei­ner schwe­ren Ver­let­zun­gen muss­te der Mann ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht wer­den. Sein fahr­ba­rer Unter­satz war nicht mehr fahr­be­reit und wur­de vor Ort ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Der Sach­scha­den der bei­den Fahr­zeu­ge beläuft sich auf 2.000 Euro.