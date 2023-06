Die Kli­ma­er­wär­mung setzt den Main und die Natur unter Stress. Es ist nach 2017, 2018 und 2022 das vier­te Mal, dass bereits Mit­te Juni zu wenig Was­ser im Fluss ist. Am 14.06.2023 ist der Main­pe­gel bei Kem­mern unter den fest­ge­leg­ten Min­dest­wert von 2,20 m gefal­len. Damit ist der Kanu­ver­leih auf dem Ober­main zwi­schen Hau­sen (Lkr. Lich­ten­fels) und Hall­stadt (Lkr. Bam­berg) ein­ge­stellt. Das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken bit­tet alle SUPler und pri­va­ten Kanu­ten, die­se Strecke ab sofort nicht mehr zu befah­ren. Geschäfts­füh­re­rin Anne Schmitt sagt: „Für die Fische und alle ande­ren Lebe­we­sen unter Was­ser ist Nied­rig­was­ser im Som­mer beson­ders kri­tisch. Denn durch die hohen Tem­pe­ra­tu­ren ist auch weni­ger Sau­er­stoff im Was­ser. Aller­dings bleibt uns das als Land­be­woh­nern meist verborgen.“

Der Min­dest­pe­gel ist eine von sechs Regeln, wel­che die Arbeits­grup­pe Part­ner für den Main bereits 2005 für ein natur­ver­träg­li­ches Kanu­fah­ren auf­ge­stellt hat. Dazu gehört, nur in Fließ­rich­tung zu fah­ren, nur an den gekenn­zeich­ne­ten Anle­ge­stel­len ein- und aus­zu­stei­gen, in klei­nen Grup­pen zu fah­ren und aus­rei­chend Abstand zu Bio­to­pen wie fla­chen Fluss­be­rei­chen, Alt­armen und Kies­in­seln zu hal­ten. Außer­dem soll der Ober­main nur in der Zeit zwi­schen 9 Uhr früh und 18 Uhr abends befah­ren wer­den. Die­se Regeln gel­ten für die gut 35 km freie Fließ­strecke zwi­schen Hau­sen und Hall­stadt und den Abschnitt zwi­schen Hoch­stadt a. Main und Michel­au i. OFr., die als euro­päi­sches NATU­RA 2000 Gebie­te beson­ders für den Arten­schutz wich­tig sind. „Das ist unser hei­mi­scher Ama­zo­nas, für den wir in der Regi­on eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung haben und ich dan­ke beson­ders den Kanu­ver­mie­tern, die das mit­tra­gen und wei­ter­ge­ben“ so Anne Schmitt.

Wei­ter­hin Kanu gefah­ren wer­den kann im Land­kreis Lich­ten­fels zwi­schen Michel­au i. OFr. und Hau­sen, auf dem Gro­ßen See Brei­ten­güß­bach (Lkr. Bam­berg) und auf dem gesam­ten Main fluss­ab­wärts ab Hall­stadt (Lkr. Bam­berg) sowie auf Itz ober­halb von Rat­tels­dorf. Der jeweils aktu­el­le Was­ser­stand am Pegel Kem­mern kann per Tele­fon unter 01804–370037-524 (0,20€ pro Anruf aus d. dt. Fest­netz, Mobil­funk­prei­se kön­nen abwei­chen) oder unter www​.hnd​.bay​ern​.de abge­ru­fen wer­den. Infor­ma­tio­nen zum Was­ser­wan­dern auf dem gesam­ten Main fin­den Sie unter www​.main​-was​ser​wan​dern​.de

Vor­schlä­ge für eine kli­ma­freund­li­che Tour mit Bus&Bahn-Anreise fin­den sie hier

https://​www​.fluss​pa​ra​dies​-fran​ken​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​k​a​n​u​w​a​n​d​e​r​n​-​m​a​i​n​/​k​a​n​u​t​o​u​r​en/