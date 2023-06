Am Sonn­tag, 24.09.2023, 17:00 Uhr, spielt das Blue­TrainOr­che­stra – die Big­band der Städ­ti­schen Musik­schu­le unter Lei­tung von Seba­sti­an Strem­pel – in der Kul­tur­fa­brik KUFA.

It don’t mean a thing if it ain’t got that SWING!

Die­ser Satz des gro­ßen Kom­po­ni­sten und Band­lea­ders Duke Elling­ton beschreibt das Wesen des Jazz genau. Oder wie es Peter Her­bolz­hei­mer, der bekann­te­ste deut­sche Big­Band-Lea­der über­setz­te: Wenn’s nicht swingt is sowie­so alles Asche! SWING ist dabei soviel mehr, als nur Glenn Mil­ler oder Ben­ny Good­mann, er ist das, was den Jazz so anders klin­gen lässt, als alle ande­re Musik, die das 20 Jahr­hun­dert her­vor­ge­bracht hat. Dar­um wid­met sich das BTO mal wie­der dem Phä­no­men SWING in sei­nen vie­len Facet­ten und durch meh­re­re Epo­chen. Dar­un­ter sind Stücke der SWING-Welt­mei­ster Count Basie, Sam­my Nesti­co oder Neal Hef­ti. Aber auch Wer­ke der gro­ßen ande­ren Namen des groß­or­che­stra­len Jazz: Bill Hol­man, Hen­ry Man­ci­ni, Bill Byers, Bil­lie May. Und auch der SWING im „jetzt“ wird gezeigt, mit Stücken von jun­gen Kom­po­ni­sten, die die Tra­di­tio­nen am köcheln halten!

Kar­ten­re­ser­vie­rung unter sebastian.​strempel@​gmx.​de

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.