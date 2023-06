Am Mon­tag, 12. Juni 2023, star­tet das dies­jäh­ri­ge STADT­RA­DELN in Bam­berg. Die Bür­ger UND Bür­ge­rin­nen von Stadt und Land­kreis sind herz­lich ein­ge­la­den, an dem Tag um 16 Uhr mit dem Fahr­rad zum Max­platz zu kom­men. Dort geben Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb gemein­sam den offi­zi­el­len Start­schuss fürs STADT­RA­DELN. Bei der anschlie­ßen­den gemein­sa­men Rad­tour geht es zur Mobi­li­täts­sta­ti­on auf dem Lag­ar­de-Cam­pus und zur Mobil­sta­ti­on in Gun­dels­heim, wo zum Abschluss in der Spe­ze­rei ein­ge­kehrt wird. Eine Anmel­dung für die Bier­kel­ler­tour ist nicht erforderlich.

Der inter­na­tio­na­le Wett­be­werb STADT­RA­DELN des Kli­ma-Bünd­nis läuft bis zum 2. Juli 2023. Ein­zeln oder im Team gilt es, wäh­rend des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums mög­lichst vie­le Kilo­me­ter mit dem Fahr­rad zurück­le­gen und die­se im Online-Kilo­me­ter-Buch ein­zu­tra­gen oder mit der STADT­RA­DELN-App zu sam­meln. Eine Anmel­dung ist jeder­zeit bis zum letz­ten der 21-Akti­ons­ta­ge ganz ein­fach mög­lich unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​b​a​m​b​erg (Teil­neh­men­de aus dem Land­kreis) und www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg (Teil­neh­men­de aus der Stadt).

303_​Plakat Stadt­ra­deln 2023 für Stadt und Land­kreis Bamberg