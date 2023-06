Eine Run­de auf dem Pony, dann ab zum Tret­schlep­per-Füh­rer­schein und schließ­lich zum Kühe füt­tern in den Stall – beim gro­ßen Tag der offe­nen Tür mit Fami­li­en­fest gibt es zahl­rei­che Attrak­tio­nen für Kin­der und Jugend­li­che, da fällt die Aus­wahl schwer. Der Bezirk Ober­fran­ken lädt am 18. Juni Fami­li­en in die Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten nach Bay­reuth ein, um gemein­sam einen unbe­schwer­ten Tag zu ver­brin­gen. Auch Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder folgt der Einladung.

Im Mit­tel­punkt beim Tag der offe­nen Tür mit Fami­li­en­fest ste­hen die Kin­der und Jugend­li­chen – für sie haben die Orga­ni­sa­to­ren ins­ge­samt über 30 Mit­mach- und Spiel­sta­tio­nen auf die Bei­ne gestellt, dazu zahl­rei­che Essens- und Geträn­ke­stän­de. „Beson­de­ren Wert legen wir auf die fami­li­en­freund­li­chen Prei­se bei unse­rem Fest“, betont der Bezirks­tags­prä­si­dent. So gebe es eine Limo für die Kin­der für einen Euro und die Brat­wurst für 2,50 Euro. Soft­eis, Pop­corn und Zucker­wat­te gibt es für die Kin­der gra­tis. Alle ange­bo­te­nen Sta­tio­nen sei­en selbst­ver­ständ­lich kosten­frei. „Wir wol­len einen fröh­li­chen Tag für die gan­ze Fami­lie gestal­ten und sind froh, dass wir nun am 18. Juni vie­le tol­le Ange­bo­te auf dem Gelän­de der Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten anbie­ten kön­nen“, so Schramm bei einer Pres­se­kon­fe­renz. Dass der Mini­ster­prä­si­dent sein Kom­men um 14 Uhr ange­kün­digt hat, wer­te das Fest zusätz­lich auf und sor­ge für eine beson­de­re Wert­schät­zung für unse­re Fami­li­en in Oberfranken.

Bei dem Fest ste­hen Ange­bo­te im Mit­tel­punkt, bei denen die Kin­der spie­le­risch etwas über Tie­re, Natur- und Umwelt­schutz und die Land­wirt­schaft als sol­che erler­nen kön­nen. Der Kuh­stall ist offen, auf den Wie­sen ste­hen Scha­fe, Alpa­kas und der mobi­le Hüh­ner­stall der Lehr­an­stal­ten. Ein Imker gibt einen Ein­blick in sei­ne Arbeit. Ein gro­ßer Anzie­hungs­punkt war bei der Pre­miè­re des Fami­li­en­fe­stes 2022 der Huf­schmied, der auch in die­sem Jahr den Besu­chern vor­führt, wie man ein Pferd beschlägt.

Zudem sei es für die Neu­auf­la­ge des Fests gelun­gen, drei ober­frän­ki­sche Natur­parks für eine Zusam­men­ar­beit zu gewin­nen: „Die­se wer­den das Fami­li­en­fest durch ver­schie­de­ne Spie­le, durch Ter­ra­ri­en oder auch durch Aktio­nen wie Fähr­ten­le­sen sicher enorm berei­chern“, so Hen­ry Schramm. Auch pro­mi­nen­te Sport­ler aus Bay­reuth haben ihr Kom­men ange­kün­digt. Musi­ka­lisch umrahmt wird das Fami­li­en­fest von den Kasen­dor­fer Musi­kan­ten. Neu dabei in die­sem Jahr: ein rie­si­ger Sand­hau­fen zum Bud­deln und Spie­len, eine Stra­ßen­lo­ko­mo­ti­ve und ein Kas­per­le Theater.

Für das leib­li­che Wohl wird wie­der bestens gesorgt sein: Neben Brat­wür­sten und Wie­ner wer­den wie­der Bur­ger, Piz­za, Kar­tof­fels­nacks und Fisch ange­bo­ten – und auch das Gra­tis-Soft­eis darf selbst­ver­ständ­lich nicht feh­len. Und wer es weni­ger herz­haft mag, der wird bei Kaf­fee und einem reich­hal­ti­gen Kuchen­buf­fet sicher auf sei­ne Kosten kommen.

Einen beson­de­ren Dank rich­tet Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm an die zahl­rei­chen Hel­fer und Koope­ra­ti­ons­part­ner des Fami­li­en­fests: „Neben dem Bezirks­ju­gend­ring, der Land­ju­gend und den Land­frau­en sind auch wie­der das THW und die Feu­er­wehr dabei – und auch die Stadt Bay­reuth unter­stützt uns bei den Vor­be­rei­tun­gen in her­vor­ra­gen­der Art und Wei­se.“ Schramm dank­te aus­drück­lich auch den vie­len Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Bezirks­ver­wal­tung, die frei­wil­lig bei die­sem gro­ßen Fest mithelfen.

Der Tag der offe­nen Tür mit Fami­li­en­fest fin­det am 18. Juni 2023 von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelän­de der Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks in Bay­reuth statt. Die offi­zi­el­le Eröff­nung ist für 11 Uhr vor­ge­se­hen. Groß­zü­gi­ge Park­mög­lich­kei­ten bestehen auf der Wie­se zwi­schen den Lehr­an­stal­ten und dem Tier­heim (Zufahrt über Jakobstra­ße) sowie ent­lang der Adolf-Wächter-Straße.

