Die Mes­ser­at­tacke auf Besu­cher eines Spiel­plat­zes in Anne­cy hat auch in Bay­reuth Trau­er, Fas­sungs­lo­sig­keit und Bestür­zung aus­ge­löst. Wie bereits berich­tet, waren am Don­ners­tag (8. Juni 2023) meh­re­re Erwach­se­ne und Kin­der auf einem Spiel­platz am Lac d’Annecy ange­grif­fen, nie­der­ge­sto­chen und nach ersten Medi­en­be­rich­ten zum Teil lebens­ge­fähr­lich ver­letzt worden.

Als Zei­chen der Soli­da­ri­tät mit den Men­schen in Bay­reuths Part­ner­stadt wer­den die Fah­nen vor dem Neu­en Rat­haus am Luit­pold­platz am Frei­tag auf Halb­mast gesetzt. Bay­reuths 2. Bür­ger­mei­ster Dr. Andre­as Zip­pel, der der­zeit Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ver­tritt, hat sich inzwi­schen an das Stadt­ober­haupt von Anne­cy, Fran­çois Astorg, gewandt und die tie­fe Betrof­fen­heit Bay­reuths bekun­det. „Wir ver­ur­tei­len die­se men­schen­ver­ach­ten­de Tat aufs Schärf­ste! Im Namen Eurer Part­ner­stadt und aller Bay­reu­ther Bür­ger, des Ober­bür­ger­mei­sters und des Drit­ten Bür­ger­mei­sters – die bei­de der­zeit urlaubs­be­dingt nicht in Bay­reuth ver­wei­len, aber sicher­lich genau­so erschüt­tert sind – spre­che ich Dir, den Opfern, deren Fami­li­en und Freun­den das Mit­ge­fühl Bay­reuths aus“, schreibt Dr. Zippel.