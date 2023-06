Ret­tungs­hun­de im Einsatz

Immer dann, wenn eine Per­son abgän­gig gemel­det ist, alar­miert die Inte­grier­te Lei­stel­le auf Ersu­chen der Poli­zei die Ret­tungs­hun­de des BRK und ande­rer Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen. So am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in zwei Fäl­len. Am Sams­tag Nach­mit­tag kam ein Alarm wegen eines abgän­gi­gen Zwölf­jäh­ri­gen. Am Sonn­tag Abend begann die Suche nach einem jun­gen Mäd­chen. Bei­de Jugend­li­che konn­ten wie­der auf­ge­fun­den werden.

Alarm für den Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst und die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung hieß es am Sams­tag um 13:15 Uhr. Alar­miert wur­den auch die Ret­tungs­hun­de­staf­feln des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und des Hofer BRK. Ein­ge­setzt waren ins­ge­samt 16 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den mit ihren Vier­bei­nern. Sowohl zwei Man­trai­ler, die nach einer vom Ver­miss­ten stam­men­den Geruchs­pro­be des­sen Spur auch noch nach Stun­den auf­nah­men und ver­folg­ten als auch drei Flä­chen­such­hun­de, die ein grö­ße­res Gebiet absu­chen, waren rund um die Kli­nik und eine benach­bar­te Ort­schaft im Ein­satz. Auch mit der Droh­ne des Bay­reu­ther BRK such­ten die Droh­nen­pi­lo­ten aus der Luft nach dem Jugend­li­chen. Das Motor­rad des Bay­reu­ther BRK war eben­falls in die Suche ein­ge­bun­den. Der Jugend­li­che wur­de durch die Poli­zei spä­ter in einer ande­ren Stadt aufgefunden.

Am Sonn­tag gegen 18:30 wur­den die Ret­tungs­hun­de ein wei­te­res Mal zur Per­so­nen­su­che alar­miert. Dies­mal war eine Jugend­li­che aus einem ande­ren Bay­reu­ther Kran­ken­haus abgängig.

Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst des BRK Bay­reuth ver­schaff­te sich vor Ort zusam­men mit den Ein­satz­lei­tern der Poli­zei und der Bay­reu­ther Feu­er­wehr einen ersten Über­blick über die Lage und ver­an­lass­te die Alar­mie­rung der Ret­tungs­hun­de und der Berg­wacht in grö­ße­rem Umfang.

Für die Absu­che des Gebie­tes um die Kli­nik stan­den schließ­lich bin­nen kur­zem drei Man­trai­ler und acht Flä­chen­such­hun­de zur Verfügung.

Die Hun­de­füh­re­rin­nen und Hun­de­füh­rer mit ihren Vier­bei­nern kamen von den BRK Kreis­ver­bän­den Bay­reuth und Hof, der Berg­wacht Fich­tel­ge­bir­ge, Bay­reuth und Wun­sie­del, sowie vom Arbei­ter­sa­ma­ri­ter­bund aus Kronach.

Die Ret­tungs­hun­de des Tech­ni­schen Hilfs­werks aus Sulz­bach-Rosen­berg wur­den eben­falls alar­miert, kamen aber nicht mehr zum Einsatz.

Wäh­rend am Sams­tag das Motor­rad des Bay­reu­ther BRK zur Absu­che mit ein­ge­setzt war, waren es am Sonn­tag die gelän­de­gän­gi­gen Fahr­zeu­ge der Bergwacht.

Am Sonn­tag konn­te das Mäd­chen auf­grund eines Hin­wei­ses aus der Bevöl­ke­rung in der Nähe des Kran­ken­hau­ses auf­ge­fun­den wer­den. Ein Man­trai­ler hat­te aber gleich­zei­tig die Spur der Gesuch­ten auf­ge­nom­men und war eben­falls in die „rich­ti­ge Rich­tung“ unterwegs.

Ins­ge­samt waren am Sams­tag 16 Ein­satz­kräf­te mit fünf Hun­den und am Sonn­tag 38 Ret­te­rin­nen und Ret­ter von den Bereit­schaf­ten des BRK, der Berg­wacht und des ASB mit ins­ge­samt 11 Hun­den eingesetzt.

Die am Sonn­tag zur Ver­sor­gung der Ein­satz­kräf­te alar­mier­te SEG Betreu­ung Bay­reuth-Mit­te kam nicht mehr zum Ein­satz. Was­ser für die Hun­de stand immer aus­rei­chend zur Verfügung.

Die Bay­reu­ther Feu­er­wehr war am Sams­tag mit 13 Ein­satz­kräf­ten der Abtei­lung Ober­preu­schwitz und am Sonn­tag mit 9 Kame­ra­den der Abtei­lung Inne­re Stadt vor Ort in Bereit­schaft, Ihre Auf­ga­be wäre die Beglei­tung der Such­hun­de und die Absu­che gewe­sen. Der Stadt­brand­rat war am Sams­tag, der Stadt­brand­in­spek­tor am Sonn­tag als Ansprech­part­ner für die Sani­täts­ein­satz­lei­tung vor Ort. An bei­den Tagen bestand, wie in sol­chen Fäl­len immer, enger Kon­takt mit der Bay­reu­ther Polizei.

Wie­der ein­mal konn­te das BRK die schnel­le Ein­satz­be­reit­schaft der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, die aus ihrer Frei­zeit her­aus alar­miert wer­den und kurz­fri­stig vor Ort sind, unter Beweis stel­len. Bei Such­ein­sät­zen wer­den durch die Inte­grier­te Leit­stel­le immer auch Kräf­te aus wei­ter ent­fern­ten Ver­bän­den mit ihren Hun­den alarmiert.

Die Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, die über Ret­tungs­hun­de ver­fü­gen, arbei­ten hier sozu­sa­gen „Pfo­te in Pfote“.