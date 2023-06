Der ATSV Ober­kot­z­au begrüß­te am Sonn­tag, den 11. Juni 2023, ca. 120 Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus ganz Ober­fran­ken zur Bezirks­mei­ster­schaft im Bogen­schie­ßen. Die Ober­kot­zau­er Bogen­schüt­zen ver­an­stal­te­ten die­se Mei­ster­schaft gewohnt rou­ti­niert und bei besten Som­mer­wet­ter gin­gen auch acht Schüt­zen der Sport­ver­ei­ni­gung Reuth an den Start. Der recht lan­ge Anfahrts­weg erwies sich aber nicht als Wett­be­werbs­nach­teil, sie­ben Teil­neh­mer aus Reuth konn­ten Potest­plät­ze errin­gen. Mit gro­ßem Abstand sicher­ten sich Jakob Hetz (Recur­ve Her­ren­klas­se) und Lukas Oester (Recur­ve Jugend­klas­se) den Bezirks­mei­ster­ti­tel und lie­ßen dabei ihre Kon­tra­hen­ten deut­lich mit über 50 Rin­gen hin­ter sich. Wei­te­re Titel gin­gen an Moni­ka End­riz­zi (Recur­ve Master, weib­lich) und Mar­tin End­riz­zi (Com­pound Her­ren­klas­se), der sich ein Kopf-an-Kopf-Ren­nen mit Lokal­ma­ta­dor Tim Krip­pen­dorf lie­fer­te und denk­bar knapp mit einem Ring vor­sprung gewann. Lui­sa Oester, Livia Kann­heis­ner (Com­pound Jugend­klas­se) und Elmar Serb (Blan­ko­gen Her­ren­klas­se) freu­en sich über Bron­ze. Mit die­sen guten Ergeb­nis­sen schau­en die Sport­ler des BC SpVgg Reuth erwar­tungs­voll auf die im Juli in Mün­chen statt­fin­den­den Baye­ri­schen Meisterschaften.