Nach dem dies­jäh­ri­gen Auf­takt im April in Bad Wild­bad zieht die Endu­ro One (E1) Kara­wa­ne wei­ter nach Bay­ern. Näch­ster Tour­stop ist die „Bike-City“ Trieb in Ober­fran­ken am 16. / 17. Juni.

Die E1 Com­mu­ni­ty fei­ert dort Pre­miè­re und darf sich auf eine span­nen­de und anspruchs­vol­le Endu­rorun­de freu­en, denn das Orga-Team beim RVC Trieb e.V. sind Voll­blut-Racer und bestens auf­ge­stellt um eine Groß­ver­an­stal­tung wie die E1 zu schultern.

Die Mit­tel­ge­birgs­land­schaft rund um Trieb, am Ran­de des Natur­park Frän­ki­sche Schweiz, bie­tet den über 600 E1 Pilo­ten knapp 900 Höhen­me­ter auf 28 Kilo­me­tern und fünf Stages.

„Die Endu­ro One gastiert heu­er erst­mals in Trieb, also eine Pre­mie­ren­ver­an­stal­tung für uns alle. Wir sind da aber rela­tiv ent­spannt, denn das Team vom RVC Trieb orga­ni­siert ja seit Jah­ren den Fran­ken-Bike-Mara­thon, der heu­er unmit­tel­bar nach der E1 am Sonn­tag, 18. Juni statt­fin­det. Also vol­les Pro­gramm für alle MTB Freaks an die­sem Wochen­en­de“, so Chri­stoph Döb­ler von E1 Pro­mo­ter BABOONS.

In Trieb wer­den die Kar­ten in der Mei­ster­schaft der Klas­se E1 Pro neu gemischt. Der Füh­ren­de Moritz Hall­manns muss sich dort unter ande­rem gegen Cracks wie Mathi­as Lief und Mar­vin Riss behaupten.

In der Klas­se E1 Woman steht mit der der­zeit Mei­ster­schafts­füh­ren­den Lau­ra Zeit­schel schon eine Top­fa­vo­ri­tin fest. Bleibt abzu­war­ten, wer ihr einen erneu­ten Sieg in Trieb strei­tig machen kann.

Auch in der Klas­se E1 E‑Bike haben sich wie­der Top Rider aus der ersten Liga ange­mel­det. Tom Pöl­derl, Chris Rothen­bach und David Schmidt sind u.a. die Namen, die man sich für das Sie­ger­po­dest schon mal vor­mer­ken sollte.

In den ande­ren Klas­sen sind wei­te­re jun­ge und schnel­le Leu­te mit dabei. Das ver­spricht eini­ges an Span­nung und es wird nach dem Ren­nen in Trieb sicher wie­der eine neue Rang­ord­nung geben. Wir wer­den sehen, wer sich dort beim zwei­ten E1 Tour­stopp durch­set­zen wird.

Das Event in Trieb fin­det aus­nahms­wei­se am Frei­tag und Sams­tag statt, des­halb gilt ein sepa­ra­ter Zeitplan.

In allen Klas­sen ist eine Nach­nen­nung vor Ort noch möglich.