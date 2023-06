„Pro­bie­re Instru­men­te aus und lass´ Dich bera­ten!“ – unter die­sem Mot­to steht der dies­jäh­ri­ge „Tag der offe­nen Tür“ an der Städ­ti­schen Musik­schu­le in Kulmbach.

Los geht’s am Sams­tag, 17. Juni 2023, um 11 Uhr im Musik­saal der Musik­schu­le Kulm­bach. „Den gan­zen Tag über dreht sich bei unse­rem ‚Tag der offe­nen Tür‘ alles um Musik für Groß und Klein!“, freut sich Musik­schul­lei­ter Harald Streit auf hof­fent­lich vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher. „Wir haben tol­le Vor­füh­run­gen geplant. Mit dabei wird zum Bei­spiel unser belieb­tes Vor­or­che­ster sein, aber auch das Strei­cher-Pro­jekt-Orche­ster, die Gitar­ren­en­sem­bles, das Kulm­ba­cher Kam­mer­or­che­ster, eine Jazz-Com­bo und die Kin­der der musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung wer­den zei­gen, was sie so draufhaben!“

Das Beson­de­re an die­sem „Tag der offe­nen Tür“ von 11 bis 14 Uhr: Wäh­rend der gesam­ten Zeit kön­nen sich Inter­es­sen­ten jeg­li­chen Alters von den Lehr­kräf­ten im 1. und 2. Stock der Musik­schu­le unver­bind­lich bera­ten las­sen. „Aus­pro­bie­ren von Musik­in­stru­men­ten aus unse­rem Aus­bil­dungs­sor­ti­ment ist dabei aus­drück­lich erlaubt“, so Harald Streit. Um die Ver­pfle­gung der Besu­che­rin­nen und Besu­cher küm­mert sich am „Tag der offe­nen Tür“ der För­der­ver­band der Städ­ti­schen Musikschule.

Fol­gen­de Aus­bil­dungs­be­rei­che der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach ste­hen am „Tag der offe­nen Tür“ mit ihren Dozen­tin­nen und Dozen­ten für Fra­gen und Test­spiel­mög­lich­kei­ten zur Verfügung:

Gitar­re mit Gerald Nien­aber von 11 bis 12 Uhr

Ele­men­ta­re Musik­päd­ago­gik (EMP – Baby-Kurs, musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung, musi­ka­li­sche Grund­aus­bil­dung, Instru­men­ten­ori­en­tie­rung etc.) mit Kat­ja Nowak-Lot­ze von 11 bis 13 Uhr

Kla­vier mit Tho­mas Schim­mel von 11 bis 13.30 Uhr

Saxo­phon mit Ilo­na Ramming von 11.30 bis 14 Uhr

Akkor­de­on mit Tan­ja Schal­ler, Blech­blas­in­stru­men­te mit Harald und Rai­ner Streit, Block-/Quer­flö­ten mit Susan­ne Trott­mann, Gesang mit Wolf­gang Wir­sching, Kla­ri­net­te mit San­dra Bazail Chá­vez, Klavier/​Posaune mit Lorenz Trott­mann und Schlag­werk mit Kar­sten Fried­rich von 11 bis 14 Uhr.

Städ­ti­sche Musik­schu­le Kulmbach

Wil­helm-Meuß­doerf­fer-Stra­ße 1, 95326 Kulmbach

www​.kulm​bach​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule