Gro­ßes Büche­rei­fest zum 80. Jubiläum

Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim fei­ert ihr 80jähriges Bestehen und begeht mit vie­len Ver­an­stal­tun­gen ihr Fest­jahr: Ein gro­ßes Event mit lan­ger Tra­di­ti­on ist das Büche­rei­fest mit gro­ßem Bücher­floh­markt. Die­ses Jahr fin­det es am Sams­tag, den 24.06.2023 im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier im Königs­bad Forch­heim in der Käs­rö­the 4 in Forch­heim statt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es ein viel­fäl­ti­ges bun­tes Pro­gramm für alle Alters­grup­pen. Bereits am Frei­tag­abend, 23.06.23 um 19:00 Uhr, fin­det eine Lesung über das „Kri­mi­nel­le Fran­ken“ von und mit Tom­mie Goerz statt.

Lesung mit Tom­mie Goerz

Er hat lan­ge in der Wer­be­bran­che gear­bei­tet, war Hüt­ten­wirt im Tes­sin und auch Wahl­kampf­ma­na­ger, hat Sozio­lo­gie, Phi­lo­so­phie und poli­ti­sche Wis­sen­schaf­ten stu­diert, an der Uni gelehrt, lebt in Erlan­gen und schreibt preis­ge­krön­te Kri­mis: Dr.

Mari­us Kliesch ali­as Tom­mie Goerz, Erfin­der des urfrän­ki­schen, schrul­lig-kau­zi­gen Kom­mis­sars Frie­de­mann „Frie­do“ Behü­tuns, ist zu Gast auf der Büh­ne des KulturSommerQuartiers.

Der Abend über das „Kri­mi­nel­le Fran­ken“ ist nicht nur sei­nem neue­sten Roman „Im Tal“ gewid­met, Goerz macht einen Par­fours-Ritt durch sein gesam­tes Schaf­fens­werk rund um Kom­mis­sar Behü­tuns, sei­ne bei­den preis­ge­krön­ten Anti­hel­den Mei­er und Fren­zel, erzählt lau­nig über frän­ki­sche Wirts­häu­ser und Tante-Emma-Läden.

Ein­tritts­kar­ten: 12 Euro, erm. 10 Euro, beim Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee, online bei Reser­vix und AK.

Lesung mit Kin­der­buch­au­to­rin Sil­ke Schellhammer

Das High­light des Fest­sams­tags ist die Lesung mit der Kin­der­buch­au­to­rin Sil­ke Schell­ham­mer um 14.30 Uhr: Die Autorin ent­führt uns in die „School of Talents“, einem Inter­nat, in dem alle Kin­der ein beson­de­res Talent haben. Alva ver­steht z. B. die Spra­che der Tie­re und das kann ganz schön anstren­gend sein, wenn man nicht weiß, wie man das abschal­ten kann. Mit ihren Freun­den erlebt sie auf­re­gen­de Aben­teu­er, bei denen die beson­de­ren Fähig­kei­ten auch mal von Nut­zen sind.

Pro­gramm

Der Bücher­floh­markt lockt mit gün­sti­gen Prei­sen für Kin­der­bü­cher, Roma­ne und Sach­bü­cher, aber auch CDs, DVDs, Spie­le und Zeit­schrif­ten wer­den angeboten.

Die­ses Jahr gibt es beson­ders vie­le Musik-CDs zu erbeu­ten, da die gesam­te Abtei­lung auf­ge­löst wur­de. Die Floh­markt­prei­se begin­nen bereits bei 50 Cent.

„Brot und Spiele“

Fürs leib­li­che Wohl ist mit selbst gebacke­nen Kuchen, Snacks, Kaf­fee und Erfri­schungs­ge­trän­ken bestens gesorgt. Für Kin­der gibt es Bastel­mög­lich­kei­ten und klei­ne Vor­le­se­run­den mit den ehren­amt­li­chen Vorleser*innen des „Gene­ra­tio­nen­TREFFS Forch­heim“. Auf dem gro­ßen Are­al im Königs­bad wer­den Out­door­spie­le für viel Spaß sorgen.

Der BUND Natur­schutz ist mit Aktio­nen dabei und die Forch­hei­mer „Urban Sket­chers“ hal­ten mit­ten im Gewu­sel die Sze­nen zeich­ne­risch fest. Der „Throw­down“ – also die Vor­stel­lung der fer­ti­gen Skiz­zen – fin­det um 15.30 Uhr statt.

80. Jubi­lä­um der Stadt­bü­che­rei Forch­heim – „Her­ein­spa­ziert – Fei­ern Sie mit uns“

Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim hat viel zu fei­ern! Seit 80 Jah­ren gibt es eine städ­ti­sche Büche­rei in Forch­heim und bereits seit 10 Jah­ren befin­det sich die­se im Neu­bau in der Spi­tal­stra­ße 3. Das Fest­jahr steht unter dem Mot­to „Stadt­bü­che­rei Forch­heim – Ein Ort für ALLE“.

Nach dem gelun­ge­nen Jubi­lä­ums­auf­takt im Febru­ar sind natür­lich wei­te­re Ver­an­stal­tung­s­high­lights anläss­lich des Dop­pel-Jubi­lä­ums fest­ge­legt: Am 23.06.2023 die Open-Air-Lesung „Kri­mi­nel­les Fran­ken“ mit Tom­mie Goerz im Kul­tur- Som­mer­Quar­tier und einen Tag spä­ter am glei­chen Ort das Büche­rei­fest (sie­he oben).

Genau 10 Jah­re nach Eröff­nung der „StaBü“ am 05. August 2023 wird Caro­li­ne Wahl ihren star­ken Debüt­ro­man „22 Bah­nen“ vor­stel­len. Der offi­zi­el­le „Fest­akt“ schließ­lich wird am 14. Okto­ber 2023 mit einer „LateNight­Li­bra­ry“ gefei­ert, an der es von 10:00 bis 22:00 Uhr rund gehen wird in der Stadtbücherei!

Hin­wei­se zu wei­te­ren Ver­an­stal­tun­gen sind jeder­zeit auf der Stadt­bü­che­rei-Home­page unter https://​stadt​bue​che​rei​.forch​heim​.de zu finden.