Das Kilo­me­ter-Sam­meln hat begonnen!

Am 12. Juni 2023 haben Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb den Start­schuss für den jähr­li­chen Höhe­punkt im regio­na­len Fahr­rad­ka­len­der gege­ben. Bis zum 2. Juli heißt es nun wie­der rauf auf den Sat­tel und flei­ßig in die Peda­le tre­ten! Denn Stadt und Land­kreis Bam­berg betei­li­gen sich wie­der am inter­na­tio­na­len Wett­be­werb STADT­RA­DELN. „Wer im All­tag mit dem Rad fährt, schützt das Kli­ma, stärkt sei­ne Gesund­heit und ent­deckt dabei auch noch sei­ne Hei­mat ganz neu. Wir sagen herz­li­chen Dank an alle, die auch die­ses Jahr wie­der beim STADT­RA­DELN mit­ma­chen!“, so Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb.

Nach dem Auf­takt am Max­platz ging es bei einer gemein­sa­men Rad­tour, bei der über 50 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit­ra­del­ten, zu Mobil­sta­tio­nen auf den Lag­ar­de-Cam­pus und nach Gun­dels­heim, wo im Anschluss in die Spe­ze­rei ein­ge­kehrt wur­de. Bür­ger­mei­ster Jonas Merz­bach­er begrüß­te die Fahr­rad­grup­pe persönlich.

Über 4.500 Radeln­de haben sich bereits zum Start am 12. Juni in Stadt und Land­kreis ange­mel­det. Man kann sich auch noch im lau­fen­den Wett­be­werb einem Team anschlie­ßen und mit­ma­chen. Es gilt, wäh­rend des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums mög­lichst vie­le Kilo­me­ter im All­tag mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen und die­se im Online-Kilo­me­ter-Buch ein­zu­tra­gen oder mit der STADT­RA­DELN-App zu sam­meln. Es gibt dank vie­ler Unter­stüt­zer wie­der tol­le Prei­se zu gewinnen!

Ziel des STADT­RA­DELN ist es, die Rad­ver­kehr­s­kul­tur an sich vor­an­zu­brin­gen und sowohl die Poli­tik als auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­gern von den Vor­tei­len des Rad­fah­rens in der Frei­zeit und im All­tag zu begeistern.

STADT­RA­DELN-Stars und „Radellöwe“ sind wie­der dabei

Mit gutem Bei­spiel vor­an gehen wie­der die STADT­RA­DELN-Stars der Stadt Bam­berg, die wäh­rend des STADT­RA­DELN-Zeit­raums kom­plett aufs Auto­fah­ren ver­zich­ten und in einem Blog über ihre Erfah­run­gen berich­ten. In der Stadt Bam­berg sind das in die­sem Jahr wie­der Drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner mit zwei Fahr­rad­be­gei­ster­ten, Anna­ma­ria Pfef­fer und Kir­stin Eilert. Für den Land­kreis macht sich die ehe­ma­li­ge deut­sche Mei­ste­rin im Halb­ma­ra­thon und Gewin­ne­rin des Halb­ma­ra­thons beim Welt­kul­tur­er­belauf 2023 Inga­le­na Schöm­burg-Heuck als Bot­schaf­te­rin für das STADT­RA­DELN stark. Ganz auf das Auto kann sie lei­der nicht ver­zich­ten, setzt aber wo immer mög­lich aufs Rad und wirbt auch auf Social Media offen­siv für den Umstieg.

Im Land­kreis Bam­berg ist erneut der „Radellöwe“ als Mas­kott­chen im Ein­satz. Für den dies­jäh­ri­gen Foto-Wett­be­werb „Radellöwe“ hat er vie­le STADT­RA­DELN-Logos auf den Rad­we­gen im Land­kreis ver­teilt, die es zu fin­den gilt. Mit einem per E‑Mail an die Adres­se stadtradeln@​lra-​ba.​bayern.​de gesen­de­ten „Beweis­bild“ hat man die Chan­ce, ein Schlem­mer­kist­la mit Genuss aus der Regi­on zu gewinnen.

Bis zum 2. Juli ist in Stadt und Land­kreis ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm rund ums STADT­RA­DELN gebo­ten. Unter ande­rem star­ten meh­re­re Fei­er­abend­tou­ren des ADFC in Stadt und Land­kreis, am 16. Juni fin­det die Fund­fahr­rad­ver­stei­ge­rung der Stadt Bam­berg statt, am Akti­ons­tag „Unser Land­kreis in Bewe­gung!“ am 18. Juni sind in fast allen Gemein­den des Land­krei­ses span­nen­de und viel­fäl­ti­ge Aktio­nen geplant. Am 28. Juni fin­det die Dan­ke­schön-Akti­on der Stadt, am 29. Juni die Dan­ke-Akti­on an einem Rad­weg im Land­kreis statt.

Das gesam­te Pro­gramm, Anmel­dung, Bei­tritt zu einem Team, Kilo­me­ter-Buch, Sta­ti­sti­ken und vie­les mehr unter