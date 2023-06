Drei Jah­re sind seit der letz­ten Wahl zum Erlan­ger Stadt­rat ver­gan­gen. In die­ser Zeit haben die SPD-Frak­ti­on und Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik schon viel erreicht, doch es bleibt auch wei­ter­hin eini­ges zu tun. Um die Bürger:innen Erlan­gens zu Fort­schrit­ten und Plä­nen zu infor­mie­ren, hat die SPD eine Bro­schü­re mit ihrer Halb­zeit­bi­lanz her­aus­ge­ge­ben. Auch kon­kret vor Ort wol­len Frak­ti­on und Ober­bür­ger­mei­ster den Erlanger:innen Rede und Ant­wort ste­hen. Daher infor­miert die SPD an vier Ter­mi­nen in den Stadt­tei­len zu ihrer Bilanz.

Am 14. Juni an der Büchen­ba­cher Anlage.

Am 15. Juni vor dem Treff­Punkt Röthel­heim­park (Schenk­str. 111).

Am 21. Juni in Bruck am dor­ti­gen Markt­platz (Kreu­zung Für­ther Str. / Felix-Klein-Str.).

Am 04. Juli am Ohmplatz.

Beginn aller Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen ist jeweils 18:00 Uhr.