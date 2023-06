Am Mon­tag, 19.06.2023, um 19:30 Uhr fin­det in Bucken­hof, Rat­haus, Sit­zungs­saal eine öffentliche/​nicht öffent­li­che Sit­zung des Gemein­de­ra­tes Bucken­hof mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Antrag auf Ein­be­ru­fung einer Son­der­sit­zung des Gemein­de­ra­tes Bucken­hof gem. Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO Bestä­ti­gung der Kom­man­dan­ten­wahl der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Buckenhof Antrag auf Bestä­ti­gung des neu­en Feu­er­wehr­kom­man­dan­ten der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Buckenhof

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.

Antrag auf Ein­be­ru­fung einer Son­der­sit­zung des Gemein­de­ra­tes Bucken­hof gem. Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO

Sach­ver­halt: Mit Mail vom 2.6.2023, 16:28 Uhr, bean­tra­gen Frau GRin Moni­ka Mei­nin­ger, Frau GRin San­dra Appel, Frau GRin Sig­rid von Poblocki und Frau GRin Cor­ne­lia Kai­ser die Ein­be­ru­fung einer Son­der­sit­zung des Gemein­de­ra­tes Bucken­hof mit dem Tages­ord­nungs­punkt „Bestä­ti­gung des neu­en Kom­man­dan­ten der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Buckenhof“.

Der Antrag wur­de bis­her nur elek­tro­nisch an die erste Bür­ger­mei­ste­rin unter astrid.​kaiser@​vg-​uttenreuth.​de nach Ende des Geschäfts­be­trie­bes ver­sandt. Eine Wei­ter­lei­tung der Mail an die Geschäfts­lei­tung der VGem Utten­reuth erfolg­te am Mon­tag, 5.6.2023 wäh­rend des Arbeitstages.

Nach­dem die Mail außer­halb der Geschäfts­zei­ten und nicht über den zen­tra­len Post­ein­gang der Gemein­de zuge­stellt wur­de, beginnt die Fri­sten­be­rech­nung am 5.6.2023, so dass die bean­trag­te Sit­zung spä­te­stens am 19.6.2023 statt­fin­den muss.

Die elek­tro­ni­sche Form der Antrag­stel­lung ist nach Art. 46 Abs. 2 GO grund­sätz­lich zuläs­sig. Ob die Zustel­lung an die dienst­li­che Mail­adres­se der ersten Bür­ger­mei­ste­rin als zuläs­sig erach­tet wer­den kann, oder ob die Zustel­lung über den zen­tra­len Post­ein­gang erfol­gen muss, ist noch nicht abschlie­ßend geklärt. Die Mög­lich­keit des Antrag­ein­gangs per Mail wur­de erst durch das BayE­GovG vom 22.12.2015 ein­ge­räumt. Hier gibt es noch kei­ne Rechtsprechung.

Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass die Behand­lung des Tages­ord­nungs­punk­te für die näch­ste ordent­li­che Sit­zung am 22.6.2023 vor­be­rei­tet wur­de. Der Beschluss­vor­schlag folgt als näch­ster Tagesordnungspunkt.