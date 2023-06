Der Richard-Wag­ner-Ver­band Bay­reuth lädt am kom­men­den Sams­tag, 17. Juni, 19 Uhr, zu einem Vor­trag mit Buch­vor­stel­lung in die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bay­reuth, Bran­den­bur­ger­str. 15 ein (Ein­tritt frei). Dr. Mei­hui Yu, die seit 2021 Aka­de­mi­sche Rätin auf Zeit am Lehr­stuhl für Ger­ma­ni­sti­sche Medi­ävi­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist und über das The­ma: „Der Schwan­rit­ter-Stoff in der deut­schen Lite­ra­tur des Mit­tel­al­ters und der Frü­hen Neu­zeit“ pro­mo­viert hat, refe­riert zum The­ma „Mythi­scher Kos­mos und Trans­for­ma­ti­on der mit­tel­al­ter­li­chen Sage im Lohen­grin“; im Anschluss fin­det eine Dis­kus­si­on mit dem Publi­kum statt.

Die Sage um den Schwan­rit­ter gehört zu den weit ver­brei­te­ten mit­tel­al­ter­li­chen Erzähl­stof­fen, die bis heu­te nichts von ihrer Fas­zi­na­ti­ons­kraft ver­lo­ren haben. Das neu erschie­ne­ne Buch von Mei­hui Yu ist die erste Mono­gra­phie, die die gesam­te deut­sche mit­tel­al­ter­li­che Schwan­rit­ter-Werk­rei­he zum Gegen­stand hat und die Trans­for­ma­ti­on der Sage durch die Jahr­hun­der­te ver­folgt. Im Vor­trag wird die Refe­ren­tin das Buch­ka­pi­tel zur Rezep­ti­on der Schwan­rit­ter-Sage in Richard Wag­ners roman­ti­scher Oper Lohen­grin vor­stel­len. Im Zen­trum des Abends steht die erzäh­le­ri­sche Qua­li­tät der Musik im Lohengrin.