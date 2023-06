Anläss­lich des Pri­de­month wird es am Sonn­tag, 18. Juni um 17.00 Uhr einen beson­de­ren Got­tes­dienst mit moder­ner Form in der Luther­kir­che, Boden­see­ring 95, 95445 Bay­reuth geben. Er rich­tet sich an die que­e­re Com­mu­ni­ty in und um Bay­reuth sowie alle, die Inter­es­se haben. Der Got­tes­dienst wird musi­ka­lisch gestal­tet von der Jugend­band Pre­mi­um unter der Lei­tung von Pfar­rer Micha­el Son­nen­stat­ter mit Lie­dern wie „Born this way“ von Lady Gaga. Außer­dem brin­gen drei Kir­chen­tags­lie­der sowie das The­ma „Zeit mutig zu sein“ ein Stück des Nürn­ber­ger Kir­chen­tags nach Bay­reuth. Die Pre­digt hält Pfar­rer Det­lev Jur­a­nek aus Coburg. Danach gibt es Geträn­ke und Snacks drau­ßen auf dem neu­en Kirchplatz.