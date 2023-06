Die aku­te Raum­not der Bam­ber­ger Poli­zei soll mög­lichst bald ein Ende haben. Dafür set­zen sich die bei­den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staat­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Hol­ger Dre­mel ein.

Um die Errich­tung eines neu­en Poli­zei-Gebäu­des wei­ter vor­an zu trei­ben, haben die Abge­ord­ne­ten den Staats­se­kre­tär des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­ums San­dro Kirch­ner zur Orts­be­sich­ti­gung eingeladen.

Die Vor­pla­nun­gen für den Neu­bau am Tän­nig sei­en abge­schlos­sen. Das Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg habe die Pro­jekt­un­ter­la­ge fer­tig gestellt und zur Bera­tung an den Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags über­ge­ben, berich­te­te der Innenstaatssekretär.

Die bei­den regio­na­len Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Huml und Dre­mel wer­te­ten das als gute Neu­ig­kei­ten und kün­dig­ten an, sich für eine schnellst­mög­li­che Pro­jekt­frei­ga­be einsetzen.

„Für die Sicher­heit der Men­schen ist es wich­tig, dass unse­re Poli­zei opti­mal aus­ge­stat­tet ist.

Dazu gehö­ren einer­seits aus­rei­chend Per­so­nal­stel­len, aber eben auch gute Schutz­aus­rü­stung, zeit­ge­mä­ße Tech­nik und geeig­ne­te Räum­lich­kei­ten. Mit dem Neu­bau wol­len wir sowohl die Arbeits­be­din­gun­gen für den Büro­all­tag ver­bes­sern als auch ein moder­nes Poli­zei­ein­satz­trai­nings­zen­trum schaf­fen“, erklär­te Mela­nie Huml.

Wie ange­spannt die aktu­el­le Situa­ti­on ist, ver­deut­lich­te Hol­ger Dremel:

„Als ehe­ma­li­ger Poli­zist weiß ich aus eige­ner Erfah­rung, dass die Räum­lich­kei­ten an der Schild­stra­ße viel zu klein sind. Es gibt kei­ne Ver­neh­mungs­räu­me, teils arbei­ten die Kol­le­gen zu dritt in einem Zim­mer und beim Ein­satz­trai­ning muss impro­vi­siert wer­den. So ist es bei­spiels­wei­se not­wen­dig, aus­ge­dien­te Grund­schu­len oder ande­re leer­ste­hen­de Gebäu­de zu suchen, statt poli­zei­li­che Ein­sät­ze in einem dafür aus­ge­rü­ste­ten PE-Zen­trum zu trainieren.“