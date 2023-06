Die Seni­or und Juni­or Fel­lows für das Jahr 2023 sind ernannt wor­den. Sechs Wissenschaftler*innen aus der gan­zen Welt wer­den mit die­sem Sti­pen­di­um nach Deutsch­land kommen.

Seit 2019 zeich­net das Uni­ver­si­ty of Bay­reuth Cent­re of Inter­na­tio­nal Excel­lence „Alex­an­der von Hum­boldt“ (Bay­reuth Hum­boldt Cent­re) inter­na­tio­na­le Gastwissenschaftler*innen aus, die dann für For­schungs­auf­ent­hal­te an die Uni­ver­si­tät Bay­reuth kom­men. Sie koope­rie­ren mit ihren Bay­reu­ther Gastgeber*innen und ler­nen dabei den ober­frän­ki­schen Cam­pus als dyna­mi­schen Lern- und For­schungs­stand­ort, an dem Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät und krea­ti­ves Den­ken gelebt wer­den, kennen.

Die sechs Fel­lows kom­men in die­sem Jahr aus sechs unter­schied­li­chen Län­dern. „Die Aus­wahl der Fel­lows war in die­sem Jahr eine Her­ku­les-Auf­ga­be“, sagt Prof. Dr. Bern­hard Herz, Stell­ver­tre­ten­der Direk­tor des Hum­boldt Cen­ters. „Die Bewer­bun­gen waren nicht nur von sehr hoher Qua­li­tät, son­dern die Zahl der Bewer­bun­gen hat sich gegen­über dem letz­ten Jahr mehr als ver­dop­pelt.“ Die Sti­pen­di­en gehen in die­sem Jahr an: