Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels bie­tet am 25. Juni Exkur­si­on an – Anmel­dung erforderlich

Am 25. Juni 2023 bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main eine natur­kund­li­che Wan­de­rung zwi­schen Neu­en­see, Michel­au und Schwür­bitz an. Hei­mat­ken­ner Wer­ner Schil­ling führt durch Wie­sen­au­en zum Rud­ufer­see, über den Naturl­er­leb­nis­pfad und den Fisch­pass zum Main­Bräu­Werk. Dort kön­nen die Teil­neh­mer bei einer Bier­ver­ko­stung den Nach­mit­tag gemüt­lich abschlie­ßen. Die etwas drei­ein­halb­stün­di­ge Tour star­tet um 13.30 Uhr am Kul­tur­haus in Neu­en­see, Schwür­bit­zer Stra­ße 2. Die Gebühr beträgt zwei Euro zuzüg­lich fünf Euro für Bier­pro­be. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–9034 oder per Mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.