Vor Kur­zem ist der Roman „Sehn­sucht am Tegern­see“ erschie­nen. Die Bay­reu­ther Autorin Han­nah Lech­ner erzählt dar­in die berüh­ren­de Lie­bes­ge­schich­te zwi­schen einer jun­gen Frau, die ein Hotel am Tegern­see erbt und einem Rollstuhlfahrer.

Han­nah Lech­ner stellt ihr Buch am 15.06. im Histo­ri­schen Muse­um Bay­reuth vor.

Han­nah Lech­ner: Sehn­sucht am Tegernsee

„Eine berüh­ren­de Lie­bes­ge­schich­te aus dem Her­zen Bayerns“

Nach einer geschei­ter­ten Bezie­hung ver­liebt sich Kira Wag­ner in Felix, der seit einem Unfall im Roll­stuhl sitzt, und ihr Leben gerät in Tur­bu­len­zen. Zur sel­ben Zeit erbt sie von ihrem Onkel ein Hotel am Tegern­see. Der sym­pa­thi­sche Noah bie­tet ihr viel Geld für das Anwe­sen – Geld, mit dem Kira Felix eine wich­ti­ge Ope­ra­ti­on ermög­li­chen könn­te. Doch ihr Onkel hat ihr zu Leb­zei­ten das Ver­spre­chen abge­nom­men, das Hotel nie­mals zu ver­kau­fen. Kira muss eine fol­gen­schwe­re Ent­schei­dung treffen.

Eine jun­ge Frau zwi­schen Lie­be und Loyalität

Prot­ago­ni­stin Kira Wag­ner steht mit­ten im Leben: Als erfolg­rei­che Psy­cho­the­ra­peu­tin mit eige­ner Pra­xis in Bay­reuth hat sie sich nach einer unschön geen­de­ten Bezie­hung als Sin­gle­frau gut ein­ge­rich­tet. Dann lernt sie Felix ken­nen. Er sitzt seit einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem sei­ne Ver­lob­te ums Leben kam, im Roll­stuhl und ist ver­bit­tert, lässt nie­man­den an sich her­an. Er steht Kira zuerst ableh­nend gegen­über, bis das Eis zwi­schen den bei­den schließ­lich erste Ris­se bekommt. Zeit­gleich bit­tet Kiras betag­ter Onkel sie dar­um, das still­ge­leg­te Fami­li­en­ho­tel in ihrer Hei­mat am Tegern­see wie­der zu bewirt­schaf­ten. Kira steht vor meh­re­ren Ent­schei­dun­gen: Wird sie ihr Leben in Bay­reuth auf­ge­ben, um am Tegern­see ein Hotel wie­der­zu­er­öff­nen – so wie es sich ihr Onkel wünscht? Kann sie sich ihre lang­sam erblü­hen­de Bezie­hung zu Felix den­noch erhal­ten? Und wer ist der Inve­stor, der ihren Onkel zum außer­fa­mi­liä­ren Ver­kauf des Hotels drän­gen will? Im Lau­fe der Hand­lung gerät Kira in eine wei­te­re, noch emo­tio­na­le­re Zwick­müh­le, die ihr den Schlaf raubt. Autorin Han­nah Lech­ner, die unter ande­rem bereits Kri­mis und ero­ti­sche Roma­ne ver­öf­fent­licht hat, gelingt mit »Sehn­sucht am Tegern­see« der Spa­gat zwi­schen roman­ti­scher Leich­tig­keit und ern­sten The­men: Empa­thisch beschreibt sie die emo­tio­na­le Ach­ter­bahn­fahrt ihrer Prot­ago­ni­stin, die nicht enden möch­te. Sie fängt die Vor­ge­schich­ten aller Cha­rak­te­re ein­fühl­sam ein, so dass ihre Hand­lungs­mo­ti­ve alle­samt nach­voll­zieh­bar sind und die Leser*innen gespannt war­ten, was als näch­stes pas­siert. Ihr gelingt ein sehr gefühl­vol­ler, sen­si­bler Roman über eine jun­ge Frau am Schei­de­weg, bei dem man gespannt mit­fie­bert, wie sie ihr Leben zukünf­tig gestal­ten wird.

Die Autorin

Han­nah Lech­ner, 1965 in Bay­reuth gebo­ren, arbei­tet seit 2008 als Autorin. Sie schreibt Kri­mis, Thril­ler, ero­ti­sche Bücher, Kurz­ge­schich­ten und Heft­ro­ma­ne, teil­wei­se unter Pseud­onym. Han­nah Lech­ner hat zwei erwach­se­ne Töchter.