Vom 16. bis 18. Juni 2023 ist die Stadt Kulm­bach bereits zum zwei­ten Mal in Fol­ge Aus­tra­gungs­ort für das Spar­tan Race Trifecta.

Drei Tage lang wer­den tau­sen­de Sport­le­rin­nen und Sport­ler vom Kulm­ba­cher Markt­platz aus auf unter­schied­lich­ste Hin­der­nis­strecken gehen und die Besten unter sich ausmachen.

Des­halb muss am Sams­tag, 17. Juni 2023, der tra­di­tio­nel­le Wochen­markt auf dem Markt­platz ent­fal­len. Am Mitt­woch, 21. Juni 2023, sind die belieb­ten Händ­le­rin­nen und Händ­ler von 7 bis 12 Uhr wie­der auf dem Markt­platz vor Ort und bie­ten eine tol­le Aus­wahl an regio­na­len Pro­duk­ten an.