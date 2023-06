Akti­ons­zeit­raum in der Regi­on Bay­reuth bis 9. Oktober

Früh übt sich, wer das Kli­ma schüt­zen will! Die Kin­der machen es vor: Wäh­rend „die Gro­ßen“ über Kli­ma­schutz ver­han­deln, sind „die Klei­nen“ schon aktiv und sam­meln bereits seit dem Jahr 2002 in Euro­pas Städ­ten und Gemein­den, Kin­der­gär­ten, Schu­len oder Sport­grup­pen Mei­len zum Schutz des Welt­kli­mas. Die Akti­on macht Kin­dern das abstrak­te The­ma Kli­ma­schutz anschau­lich und begei­stert sie dafür, Punk­te für kli­ma­freund­li­ches Ver­hal­ten zu sammeln.

Mit­ma­chen kön­nen Kin­der aus Kin­der­ta­ges­stät­ten, Schu­len und Ver­ei­nen bis zur sech­sten Klas­se bei die­ser Akti­on. Info‑, Lern- und Spiel­ma­te­ri­al dazu gibt es online unter dem Link http://​www​.kin​der​mei​len​.de/​m​a​t​e​r​i​a​l​s​.​h​tml. Kosten­lo­se Print­ma­te­ria­li­en gibt es beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Bay­reuth über den E‑Mail-Kon­takt klima@​lra-​bt.​bayern.​de oder über die Tele­fon­num­mer 0921/728–499 sowie bei der Stadt Bay­reuth über die E‑Mail-Adres­se klimaschutz@​stadt.​bayreuth.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 0921/25–1142. Die im Akti­ons­zeit­raum ab 1. Juni gesam­mel­ten Mei­len kön­nen bis zum 9. Okto­ber 2023 an die Kli­ma­schutz­ma­nage­ments der Regi­on Bay­reuth gemel­det wer­den. Zur Beloh­nung für ihre Teil­nah­me erhal­ten alle teil­neh­men­den Ein­rich­tun­gen der Regi­on Bay­reuth Urkun­den sowie attrak­ti­ve Buchpreise.

Die Mei­len aller Teil­neh­men­den aus ganz Euro­pa wird das Kli­ma-Bünd­nis auf der 28. UN-Kli­ma­kon­fe­renz im Win­ter 2023 in Dubai in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten an die natio­na­len Kli­ma­po­li­ti­ke­rin­nen und Kli­ma­po­li­ti­ker über­rei­chen und die­se im Namen der Kin­der auf­for­dern, end­lich kon­kre­te­re Schrit­te zur Erfül­lung des Pari­ser Kli­ma-Abkom­mens zu verfolgen.