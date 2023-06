Bro­se Bam­berg hat mit Justin Gray sei­nen ersten Neu­zu­gang für die Spiel­zeit 2023/2024 ver­pflich­tet. Der 1,98m gro­ße, 95kg schwe­re For­ward stand zuletzt beim grie­chi­schen Erst­li­gi­sten GS Lavrio unter Ver­trag. Dort erziel­te der 27-Jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner in durch­schnitt­lich 22 Minu­ten im Schnitt sie­ben Punk­te und sicher­te drei Rebounds.

Oren Amiel: „Justin bringt uns Fle­xi­bi­li­tät in der Defen­si­ve. Er kann ver­schie­de­ne Posi­tio­nen ver­tei­di­gen, etwas, was uns in der letz­ten Sai­son gefehlt hat. Er ist hung­rig und freut sich dar­auf, für Bam­berg spie­len zu dürfen.“

Justin Gray begann sei­ne Bas­ket­ball­kar­rie­re an der renom­mier­ten Texas Tech Uni­ver­si­ty. 2018 unter­schrieb er sei­nen ersten Pro­fi­ver­trag beim eng­li­schen Erst­li­gi­sten Bri­stol. Von dort gelang­te er über den koso­va­ri­schen Club Raho­ve­ci im Janu­ar 2021 zu CAB Mandei­ra nach Por­tu­gal. Für die Por­tu­gie­sen erziel­te er in 17 Spie­len im Schnitt 15,6 Punk­te und sicher­te sechs Rebounds. Nach einem Zwi­schen­jahr in Polen unter­schrieb der in Tam­pa in Flo­ri­da gebo­re­ne For­ward zu Beginn der letz­ten Spiel­zeit bei GS Lavrio und half dem Team zum früh­zei­ti­gen Klas­sen­er­halt in der grie­chi­schen Bas­ket League. Sein „Sea­son High“ leg­te er dabei in sei­nem letz­ten Spiel auf. Beim 85:70-Erfolg über Kar­dit­s­as über­zeug­te er mit 25 Punk­ten, traf dabei fünf sei­ner sie­ben Drei­er­ver­su­che. Neben sei­ner Club­kar­rie­re spiel­te der 27-Jäh­ri­ge auch ins­ge­samt 18 Mal für das Nach­wuchs­team und die A‑Nationalmannschaft der Ame­ri­ka­ni­schen Jungferninseln.

Justin Gray: „Ich habe mich für Bam­berg ent­schie­den, da es ein hoch ange­se­he­ner Ver­ein mit einer groß­ar­ti­gen Geschich­te ist! Die Unter­stüt­zung der Fans ist unglaub­lich und ich freue mich dar­auf, ein Teil des Teams zu wer­den und der Stadt Bam­berg Erfolg zu brin­gen. Ich bin ein har­ter Arbei­ter, zudem sehr detail­ver­liebt, mache vor allem die klei­nen Din­ge, die für eine Mann­schaft wert­voll sind.“

Der Kader 2023/2024 (Stand 12. Juni 2023):

Gabri­el Chach­ash­vi­li, Justin Gray, Patrick Heck­mann, Spen­cer Rea­ves, Chri­sti­an Seng­fel­der, Kevin Wohlrath