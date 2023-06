Vom Kuss­weg bis zum Gal­gen Bezirks­hei­mat­pfle­ger Gün­ter Dip­pold und Thea­ter­som­mer-Inten­dant Jan Burd­in­ski stat­ten der Kurz­ge­schich­ten-Schreib­werk­statt in Plan­ken­fels einen Besuch ab.…

Hoher Besuch in der Kurz­ge­schich­ten-Schreib­werk­statt in Plan­ken­fels

Spe­cial Olym­pics World Games – „Fackel­lauf“ durch die Bay­reu­ther Innen­stadt

Am Mitt­woch, 14. Juni 2023, fin­det in Bay­reuth ein Fackel­lauf anläss­lich der Spe­cial Olym­pics World Games in Ber­lin statt. Er…