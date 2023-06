Ein­satz der Wei­lers­ba­cher Feuerwehr

Bedingt durch die anhal­ten­den Trocken­heit gab es gestern den ersten Flä­chen­brand in Wei­lers­bach in die­sem Jahr. Ca. 100m2 trocke­nes Gras brann­ten. Die Feu­er­wehr lösch­te den Brand mit 2 c – Roh­ren unter schwe­ren Atem­schutz ab.