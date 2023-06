KRO­NACH. Am Frei­tag­vor­mit­tag hat eine vor­geb­li­che Kun­din in einem Juwe­lier­ge­schäft in der Innen­stadt meh­re­re Schmuck­stücke ent­wen­det. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Gegen 10.20 Uhr betrat die Täte­rin das Juwe­lier­ge­schäft in der Spi­tal­sta­ße und ließ sich von der anwe­sen­den Mit­ar­bei­te­rin ver­schie­de­ne Schmuck­stücke zei­gen. Die Frau bekun­de­te Inter­es­se an der gezeig­ten Ware. Die Ver­käu­fe­rin pack­te alle Schmuck­stücke in eine Papier­tü­te. Wäh­rend die Trick­be­trü­ge­rin eine Anzah­lung lei­ste­te, lenk­te sie die Ver­käu­fe­rin ab und nahm wäh­rend­des­sen die Papier­tü­te mit Schmuck an sich. Anschlie­ßend ließ sie sich noch etwas im Schau­fen­ster zei­gen und ver­schwand dann mit ihrer Beu­te im Wert von zir­ka 10.000 Euro in Rich­tung Bahnhof.

Die Mit­ar­bei­te­rin infor­mier­te im Anschluss die Poli­zei, die sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung erbrach­te jedoch bis­lang kei­ne Hin­wei­se auf die Täterin.

Die Unbe­kann­te wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 170 cm groß

etwa 30 Jah­re alt

schlan­ke Statur

dunk­le Haare

Haa­re zu einem Pfer­de­schwanz gebunden

Beklei­det war sie mit einer tür­ki­sen Jacke und einer dunk­len Hose.

trug eine wei­ße Hand­ta­sche und eine FFP-Maske

sprach gebro­che­nen Deutsch

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.