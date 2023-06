All inklu­siv: Mehr Aus­tausch und Mobi­li­tät für alle

Das Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ möch­te den Aus­tausch zwi­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern för­dern und gleich­zei­tig mehr Mobi­li­tät für kör­per­lich ein­ge­schränk­te Men­schen schaf­fen. Eine Fahrt mit der neu­en Rik­scha des Stadt­teil­netz­wer­kes ermög­licht genau das. Des­we­gen sucht das Pro­jekt-Team jetzt Men­schen, die sich ger­ne ehren­amt­lich enga­gie­ren und jede Men­ge Spaß am Radeln haben.

Die Fahrt mit der Rik­scha lässt Älte­re am gesell­schaft­li­chen Leben teil­neh­men. Sie kön­nen in Erin­ne­run­gen schwel­gen, Neu­es erkun­den oder neue Men­schen jeden Alters aus ande­ren Stadt­tei­len ken­nen­ler­nen – und das alles ohne Anstrengung.

Damit es auch für die Fah­re­rin­nen und Fah­rer nicht zu anstren­gend wird, fährt die Fahr­rad­rik­scha mit elek­tri­scher Unter­stüt­zung. Wann und wie oft Rik­scha­fahr­ten ange­bo­ten wer­den, das bestim­men die Ehren­amt­li­chen selbst und rich­tet sich nach der aktu­el­len Wet­ter­la­ge. Bevor es los­geht, erhal­ten alle Ehren­amt­li­chen eine kosten­lo­se Schu­lung und einen Erste-Hilfe-Kurs.

Ein unver­bind­li­cher Infor­ma­ti­ons­abend zum The­ma fin­det am Diens­tag, 27. Juni, 19 bis 20 Uhr, im Quar­tiers­bü­ro Ula­nen­park statt.

Zudem wird am Sams­tag, 8. Juli, zwi­schen 9.30 und 14.30 Uhr, auf dem Ver­kehrs­übungs­platz in der Pesta­loz­zi­stra­ße 12 eine Rik­scha-Schu­lung mit theo­re­ti­schem und prak­ti­schem Fahr­trai­ning ange­bo­ten. The­ma wird auch der Umgang mit älte­ren und ein­ge­schränk­ten Men­schen sein. Anmel­dung unter: mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de oder www​.mit​mach​kli​ma​.de/​r​i​k​s​cha bzw. unter 0951 87–1499 .

Eine per­sön­li­che Bera­tung gibt es auch jeden zwei­ten Mon­tag zwi­schen 15 und 18 Uhr im Bür­ger­la­bor in der Haupt­wach­stra­ße 3 in Bam­berg.

Infos unter www​.mit​mach​kli​ma​.de/​b​u​e​r​g​e​r​l​a​bor

Info

Das Stadt­teil­netz­werk ist ein Zusam­men­schluss ver­schie­de­ner Trä­ger, die in den Bam­ber­ger Stadt­teil­bü­ros gemein­we­sen­ori­en­tier­te, ziel­grup­pen- und bereichs­über­grei­fen­de sozia­le Arbeit lei­sten. Die Rik­scha wan­dert zwi­schen den Stadt­teil­bü­ros und kommt so in allen Ecken der Stadt zum Einsatz.