Bes­ser hät­te der Start in die Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten zum 100-jäh­ri­gen Bestehen des TSV Brei­ten­güß­bach nicht aus­fal­len kön­nen: In der prop­pen­vol­len Hans-Jung-Hal­le begei­ster­ten Han­nes Ringl­stet­ter und Band die rund 650 Zuhö­rer mit einem zwei­stün­di­gen Pro­gramm, einer Mischung aus Musik mit Witz, Kaba­rett, teils an Haind­ling, S.T.S. oder Wolf­gang Ambros erinnernd.

Vom ersten Ton klatsch­ten die Besu­cher fre­ne­tisch mit, nach der Pau­se hielt es kei­nen mehr auf sei­nem Stuhl. Ein biss­chen (ein­gän­gi­ger) Rock, viel Reg­gae, fan­ta­sti­sche Blä­ser-Sät­ze, dazwi­schen immer die lusti­gen Anek­do­ten des 53-jäh­ri­gen Mul­ti­ta­len­tes aus Nie­der­bay­ern. Char­mant-sym­pa­thisch lob­te er zunächst Brei­ten­güß­bach, das als ein­zi­ge Gemein­de für den Tour­nee­auf­takt in Fra­ge gekom­men wäre, dann ganz Fran­ken, für die er viel Zunei­gung emp­fin­de. Es folg­ten aber auch Oden an den Gar­da­see oder auf Niederbayern.

Die Stim­men nach Kon­zert fie­len aus­nahms­los posi­tiv aus: „Es war mein erstes Ringl­stet­ter-Kon­zert, aber nicht mein letz­tes“, ver­sprach ein Besu­cher, „ein sehr schö­ner, gelun­ge­ner Abend“, schwärm­te eine 70-jäh­ri­ge Brei­ten­güß­ba­che­rin. „Dan­ke für die­sen mega-schö­nen Abend“, froh­lock­te eine Hirschai­de­rin, die sich nach dem Kon­zert am Mer­chan­di­se-Stand auch noch eine Umar­mung und ein Sel­fie mit dem umgäng­li­chen und publi­kums­na­hen Künst­ler abhol­te. Ein Ehe­paar aus Ermers­hau­sen äußer­te: „Geni­al, hat sich abso­lut gelohnt. Super-Songs und klas­se mode­riert. Top!“ Nicht anders das Urteil eines Ehe­paa­res aus Lit­zen­dorf: „Ein ganz tol­ler Abend. Per­fek­te Ver­bin­dung von Come­dy, Slap­stick und Super-Musik.“

Die Besu­cher waren zum Teil bis aus Ober- und Nie­der­bay­ern, aus Bay­reuth oder dem benach­bar­ten Thü­rin­gen nach Güß­bach ange­reist, um sich die­sen beson­de­ren Abend nicht ent­ge­hen zu las­sen. Han­nes Ringl­stet­ter wird noch zu wei­te­ren Gast­spie­len des Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg nach Fran­ken kom­men: Zu den Lie­der auf Banz sowie einem Kon­zert auf der See­büh­ne von Bad Staf­fel­stein, das aber seit Mona­ten aus­ver­kauft ist.

Ralf Kestel