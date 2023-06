Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

37-jäh­ri­ger Angrei­fer nach Kör­per­ver­let­zung in Haft

Nach einem hef­ti­gen Tritt ins Gesicht sei­ner Bekann­ten erging gegen einen 37- jäh­ri­gen Mann Haftbefehl.

Der 37-jäh­ri­gen Mann geriet am Sams­tag­nach­mit­tag mit sei­ner Bekann­ten an einer Bus­hal­te­stel­le in der Luit­pold­stra­ße in Streit. Im Zuge des Strei­tes trat der Mann sei­ner Bekann­ten unver­mit­telt mit vol­ler Wucht ins Gesicht. Eine Pas­san­tin beob­ach­te die Aus­ein­an­der­set­zung und infor­mier­te die Polizei.

Wäh­rend die ver­letz­te Frau vom Ret­tungs­dienst ver­sorgt und schließ­lich zur wei­te­ren Behand­lung in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert wur­de, nah­men die ein­tref­fen­den Poli­zei­be­am­ten den Aggres­sor fest. Die­ser war den Beam­ten aus zurück­lie­gen­den Vor­fäl­len bereits bestens bekannt. Bei sei­ner Fest­nah­me belei­dig­te und bedroh­te der Mann einen der ein­ge­setz­ten Beamten.

Bei der Aus­ein­an­der­set­zung stan­den bei­de betei­lig­ten Per­so­nen erkenn­bar unter Alkoholeinfluss.

Die Staats­an­walt­schaft stell­te gegen den 37-Jäh­ri­gen einen Haft­an­trag, über wel­chen der Ermitt­lungs­rich­ter am Sonn­tag ent­schie­den und einen Haft­be­fehl erlas­sen hat.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Hecke in Brand geraten

Eckental/​Eschen­au – Eine Fei­er auf einem Gar­ten­grund­stück ende­te mit dem Brand einer Hecke. Eine Grup­pe Her­an­wach­sen­der hat­te auf dem Grund­stück gefei­ert, bei der auch ein Feu­er in einer Feu­er­scha­le ent­zün­det wur­de. Durch den Fun­ken­flug wur­den Tei­le einer Hecke in Brand gesetzt. Durch die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr konn­te der Hecken­brand schnell gelöscht wer­den. Ein Über­grei­fen des Feu­ers auf Gebäu­de war nicht mög­lich. Den Ver­ant­wort­li­chen der Fei­er erwar­tet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Im Zeit­raum vom 10.06.23 19:30 Uhr bis 11.06.23 17:00 Uhr wur­den in Herzogenaurach/​Karl- Brö­ger-Stra­ße erneut meh­re­re Pkw, von einem unbe­kann­ten Täter, mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratzt. Der Gesamt­scha­den an den drei Fahr­zeu­gen beläuft sich auf ca. 3500,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Dieb­stahl

In Weisendorf/​Obe­re Gas­se 7, wur­de im Zeit­raum vom 10.06.23 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr, eine blu­men­för­mi­ge Solar­lam­pe durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Die Lam­pe befand sich in einem Blu­men­topf vor der Haus­ein­gangs­tü­re. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Anhal­tung ignoriert

Lon­ner­stadt: Am 11.06.2023 gegen 21.00 Uhr wur­den auf der B 470 Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch­ge­führt als zwei Motor­rä­der bereits im Kur­ven­be­reich vor Lon­ner­stadt Rich­tung Neu­stadt a.d. Aisch mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit, mit gemes­se­nen 177 km/​h, fuh­ren. Durch zwei Poli­zei­be­am­te in Warn­we­ste soll­te die Anhal­tung erfol­gen. Dar­auf­hin beschleu­nig­ten die bei­den Motor­rä­der, fuh­ren in die Fahr­bahn­mit­te und zogen mit ca. 200 km/​h an den Poli­zei­be­am­ten vor­bei. Die B 470 war zu die­sem Zeit­punkt stark befah­ren, so dass eine Ver­fol­gung durch die Poli­zei nicht erfolg­reich verlief.

Zeu­gen, die das rück­sicht­lo­se und gefähr­li­che Ver­hal­ten der bei­den Motor­rad­fah­rer beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­such­ter Einbruch

Röt­ten­bach: Aus dem erhol­sa­men Urlaub zurück­ge­kehrt muss­te eine Fami­lie aus der Hann­ber­ger Stra­ße fest­stel­len, dass bis­lang unbe­kann­te Per­so­nen das Schloss der Hin­ter­tü­re zur Gara­ge von außen ange­bohrt und in der Gara­ge ver­such­ten, das Schloss der Zugangs­tü­re zum Wohn­an­we­sen zu öff­nen. Es gelang den Tätern jedoch nicht ins Haus zu ein­zu­drin­gen. Die in der Gara­ge befind­li­chen Räder und Werk­zeu­ge hat die Zudring­lin­ge schein­bar nicht inter­es­siert. Zeu­gen die Beob­ach­tun­gen gemacht haben und die zur Klä­rung bei­tra­gen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.