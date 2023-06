Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Eine Alko­hol­fahrt auf­ge­deckt, eine verhindert

COBURG. Unter dem Ein­fluss von Alko­hol war am Sonn­tag­vor­mit­tag ein 51-Jäh­ri­ger mit sei­nem Leicht­kraft­rad im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Bei der Kon­trol­le des Motor­rads am Sonn­tag um 10:50 Uhr in der Rosen­au­er Stra­ße fiel den Beam­ten die Alko­ho­li­sie­rung des Zwei­rad­fah­rers auf. Ein Alko­ma­ten­test ergab einen Wert von 0,82 Pro­mil­le. Es folg­te im Anschluss die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt. Gegen den Mann wird nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

47-Jäh­ri­ger ver­sucht sturz­be­trun­ken auf Fahr­rad aufzusteigen

COBURG. In der Nacht zum Mon­tag ver­such­te ein 47-Jäh­ri­ger vor den Augen der Poli­zei auf sein Fahr­rad zu stei­gen und los­zu­fah­ren. Der Mann war sturzbetrunken.

Die Beam­ten bemerk­ten den Mann am Sonn­tag um 23:30 Uhr im Hörn­leins­grund, als die­ser gera­de auf ein Fahr­rad auf­stei­gen woll­te. Da ihm dies aller­dings kaum gelang, über­prüf­ten die Beam­ten den Mann auf sei­ne Fahr­taug­lich­keit. Die­se war defi­ni­tiv nicht gege­ben, da der Mann beim Alko­ma­ten­test einen Wert von 2,6 Pro­mil­le hat­te. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und stell­ten das Zwei­rad des Man­nes sicher. Die­ser muss­te schließ­lich zu Fuß sei­nen Heim­weg antreten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

In Vil­la eingebrochen

NORD­HAL­BEN, LKR. KRO­NACH. Im Lau­fe der letz­ten Woche sind unbe­kann­te Täter in eine Vil­la ein­ge­bro­chen und haben Schmuck gestoh­len. Die Kri­mi­nal­po­li­zei über­nimmt die Ermitt­lun­gen und sucht Zeugen.

In der Zeit vom 4. Juni bis 8. Juni ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher gewalt­sam Zutritt zu einer Vil­la in Nord­hal­ben. Sie stah­len Schmuck in Höhe eines nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Betra­ges und ver­ur­sach­ten dabei einen Scha­den von zir­ka 5.000 Euro. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie unerkannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

KULM­BACH. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, zwi­schen 0.30 Uhr und 2 Uhr, wur­de ein schwar­zer Sko­da Rapid mit Kulm­ba­cher Zulas­sung in der Gum­mi­stra­ße in Kulm­bach ange­fah­ren und beschä­digt. Der Pkw stand ord­nungs­ge­mäß am Fahr­bahn­rand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te sein Gefährt der Spu­ren­la­ge nach offen­bar vor dem Sko­da plat­ziert und tou­chier­te beim Ran­gie­ren die Front des beschä­dig­ten Fahr­zeugs. Im Anschluss fuhr er ein­fach davon. Es ent­stand ein Scha­den von min­de­stens 500 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter der Ruf­num­mer 09221/609–0.

Ein­bre­cher stei­gen übers Dach ein

UNTER­STEIN­ACH, LKR. KULM­BACH. Über das Dach dran­gen der­zeit noch unbe­kann­te Täter in der Zeit vom Sams­tag bis Mon­tag in einen Ver­brau­cher­markt ein und erbeu­te­ten Bar­geld. Das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Bay­reu­ther Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Den Ein­bre­chern gelang es, im Zeit­raum von Sams­tag, 20 Uhr, bis Mon­tag, 6 Uhr, zunächst über das Dach in den Gebäu­de­kom­plex einer Lebens­mit­tel-Han­dels­ket­te in der Haupt­stra­ße ein­zu­stei­gen. Dann ver­schaff­ten sich die Täter über die Decken­ver­klei­dung Zugang zum Ver­kaufs­raum. Die Unbe­kann­ten erbeu­te­ten nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen Bar­geld im unte­ren fünf­stel­li­gen Bereich. Anschlie­ßend gelang den Ein­bre­chern unbe­merkt die Flucht.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.

Ein­bruch in Rat­haus und meh­re­re Firmen

RUGEN­DORF, LKR. KULM­BACH. In der ver­gan­ge­nen Woche bra­chen Unbe­kann­te in meh­re­re Fir­men und in die Gemein­de in Rugen­dorf ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermittelt.

In der Zeit vom 8. Juni bis 10. Juni bra­chen die Täter in eine Spe­di­ti­on in der Indu­strie­stra­ße ein und stah­len sie­ben Tablets im Wert von zir­ka 6.000 Euro. Eben­so bra­chen sie in eine benach­bar­te Fir­ma ein und stah­len 500 Euro Bar­geld. Des Wei­te­ren dran­gen die Unbe­kann­ten in das Rat­haus der Gemein­de Rugen­dorf und in den Bau­hof ein. Ob hier etwas gestoh­len wur­de, ist der­zeit noch nicht bekannt. Ins­ge­samt ent­stand bei den Ein­brü­chen ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 14.000 Euro.

Von einem Zusam­men­hang der Taten ist aus­zu­ge­hen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.