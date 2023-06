Vom 16. bis 18. Juni 2023 kommt der Mobi­le Hil­fen Bus zu uns in den Land­kreis. An drei unter­schied­li­chen Stand­or­ten (Forch­heim, Neun­kir­chen am Brand, Eber­mann­stadt) sol­len die Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten für Fami­li­en bekannt­ge­macht werden.

Schwan­ger­schaft, Geburt und danach – das Leben wird auf den Kopf gestellt! Schrei­en, Stil­len, Bei­kost, Ent­wick­lung, … Fra­gen sind nor­mal. Das KoKi Netz­werk frü­he Kind­heit am Land­rats­amt Forch­heim infor­miert und berät Schwan­ge­re, Väter und Müt­ter mit Kin­dern von 0–3 Jahren.

Mit unse­rem Team – Schwan­ge­ren­be­ra­tung, Fami­li­en­heb­am­men, Fami­li­en­kin­der­kran­ken­schwe­stern und Ernäh­rungs­be­ra­tung – sind wir mit dem Pilot­pro­jekt dem Bus der Mobi­len Frü­hen Hil­fen am Frei­tag, den 16.06.2023 von 10 bis 16 Uhr am Fami­li­en­zen­trum St. Johan­nis in Forch­heim Sams­tag, den 17.06.2023 von 10 bis 16 Uhr am Rewe Park­platz Neun­kir­chen am Brand Sonn­tag, den 18.06.2023 von 10:30 bis 16 Uhr auf dem Park­platz des Land­rats­am­tes Ebermannstadt.

Mit Aktio­nen für Klein und Groß ste­hen wir mit unse­ren Fach­kräf­ten zum Aus­tausch bereit. Sie haben Fra­gen? Wir sind vor Ort!