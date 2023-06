Zu einem Abend, bestehend aus Musik – auf der Orgel gespielt von Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor i.R. Ingo Hahn – und ver­schie­de­nen lite­ra­ri­schen Lesun­gen, lädt die Kir­chen­ge­mein­de St. Ste­phan am Don­ners­tag, 22. Juni, um 19 Uhr in die Bam­ber­ger Ste­phans­kir­che ein: Aus­gangs­punkt sind die vie­len unter­schied­li­chen The­men, die die Draht­in­stal­la­ti­on „Gim­me Shel­ter“ der Münch­ner Künst­le­rin Bri­git­te Schwacke anspricht.

„Gim­me Shel­ter“ ist seit 2022 in St. Ste­phan zu sehen und soll mit die­sem Abend noch ein­mal in sei­ner Wei­te vor­ge­stellt und aus­ge­lo­tet wer­den. Die viel­fäl­ti­gen, oft atmo­sphä­ri­schen Bezü­ge, die das Werk zum umge­ben­den Raum her­stellt, spie­len mit The­men wie Licht oder Sicht­bar­keit und rufen Gedan­ken an Schutz und Zer­brech­lich­keit, an Trans­pa­renz, Meta­phy­sik und Reli­gi­on hervor.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den für den Ankauf des Werks sind willkommen.