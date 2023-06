Auf­ruf zur Demo von Fri­days­for­Fu­ture Bamberg:

Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut? Pro­test gegen die Kli­ma­kri­se muss nicht immer laut sein, wie Fri­days for Future und Psy­cho­lo­gists for Future mit einer Demon­stra­ti­on der ande­ren Art zei­gen wol­len: Am Frei­tag, den 16. Juni 2023 um 16:00 tref­fen wir uns an der Ket­ten­brücke, um gemein­sam in Stil­le den Weg bis zum Gabel­mann zu lau­fen. Es wird aber nicht die gan­ze Zeit lei­se blei­ben, denn natür­lich wer­den eini­ge inter­es­san­te Reden zu hören sein. Also nehmt eure Pla­ka­te und Freund:innen mit und kommt zu unse­rer „Demo – mal anders“!