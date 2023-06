Zu sei­ner dies­jäh­ri­gen Mit­glie­der­ver­samm­lung lädt der Stadt­ver­band für Sport am Don­ners­tag, 22. Juni, bei der TSG Bam­berg (Gal­gen­fuhr 30) ein. Beginn ist um 19:00 Uhr. Auf der Tages­ord­nung ste­hen neben dem Jah­res­be­richt des ersten Vor­sit­zen­den ver­schie­de­ne Sat­zungs­än­de­run­gen sowie die Neu­auf­nah­me zwei­er Ver­ei­ne. Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de.