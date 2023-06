30.000 glück­li­che Besu­cher, zufrie­de­ne Part­ner und unzäh­li­ge strah­len­de Kinderaugen

Die AOK Fami­li­en­ta­ge, orga­ni­siert vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg, wur­den auch in die­sem Jahr wie­der ein gro­ßer Erfolg. Mit ins­ge­samt 30.000 Besu­chern konn­ten die Ver­an­stal­ter eine rund­um zufrie­de­ne Bilanz zie­hen. „Wir haben ein fried­li­ches, schö­nes und viel­fäl­ti­ges Fami­li­en­fest erlebt“. Unter der Schirm­herr­schaft der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml fan­den die AOK Fami­li­en­ta­ge am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bereits zum sieb­ten Mal auf der Jahn­wie­se statt.

Unmit­tel­bar nach dem Ende der AOK Fami­li­en­ta­ge zog Stadt­mar­ke­ting Geschäfts­füh­rer Klaus Stier­in­ger ein rund­um zufrie­de­nes Fazit. „Die AOK Fami­li­en­ta­ge wur­den auch in die­sem Jahr wie­der zu einem unver­gess­li­chen Erleb­nis für glück­li­che Fami­li­en und mit unzäh­li­gen strah­len­de Kin­der­au­gen“, so Klaus Stier­in­ger. Das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg zeig­te sich als Ver­an­stal­ter der AOK Fami­li­en­ta­ge hoch­er­freut über den gro­ßen Zuspruch. „Es ist groß­ar­tig zu sehen, wie vie­le Men­schen zu die­ser ein­zig­ar­ti­gen Fami­li­en­ver­an­stal­tung gekom­men sind. Die posi­ti­ve Reso­nanz bestä­tigt uns, dass der Aus­tausch für Kin­der nach der lan­gen Zeit der Coro­na-Pan­de­mie beson­ders wich­tig ist“, betont auch der Vor­sit­zen­de vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg Andre­as Jakob. Die AOK Fami­li­en­ta­ge boten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de zahl­rei­che Attrak­tio­nen für Groß und Klein. Es gab span­nen­de Mit­mach-Aktio­nen, ein viel­fäl­ti­ges Spie­le­an­ge­bot und ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm. Die klei­nen und gro­ßen Besu­cher konn­ten sich in ver­schie­de­nen Berei­chen aus­pro­bie­ren und Spaß haben. Ob bei sport­li­chen Akti­vi­tä­ten, künst­le­ri­schen Dar­bie­tun­gen oder kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten – für jeden Geschmack war etwas dabei. Das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg bedankt sich bei allen Part­nern, die dazu bei­getra­gen haben, die­se ein­zig­ar­ti­ge Fami­li­en­ver­an­stal­tung mög­lich zu machen. „Ohne die Unter­stüt­zung und das Enga­ge­ment unse­rer Part­ner wäre es nicht mög­lich gewe­sen, ein solch abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm ohne Ein­tritt anzu­bie­ten. Wir sind dank­bar für die Zusam­men­ar­beit und freu­en uns über die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung“, so Klaus Stier­in­ger. Der Stadt­mar­ke­ting Ver­ein wur­de ins­be­son­de­re durch die AOK Bam­berg, die VR Bank Bam­berg-Forch­heim, Motor-Nüt­zel sowie durch die Erleb­nis­welt der Spit­zen­sport­le­rin Vik­to­ria Rebens­burg unter­stützt. Die AOK Fami­li­en­ta­ge haben wie­der ein­mal gezeigt, wie wich­tig es ist, dass Fami­li­en, ins­be­son­de­re nach den schwie­ri­gen Zei­ten der Pan­de­mie, wie­der gemein­sa­me Erleb­nis­se tei­len kön­nen. Das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg plant mit Bam­berg Zau­bert, den Songs auf der Böh­mer­wie­se und dem Spar­da Blues- und Jazz­fe­sti­val bereits wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, um das Mit­ein­an­der und den Aus­tausch in der Gemein­schaft wei­ter zu fördern.