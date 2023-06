Gesund­heits­vor­sor­ge: Kosten­lo­se Bro­schü­re gibt wich­ti­ge Tipps zum Schutz vor Hitze

„Der Hit­ze­knig­ge“ ist bei Bam­ber­ger Apo­the­ken und im Rat­haus am ZOB erhältlich

Unser Welt­kli­ma ver­än­dert sich durch den Kli­ma­wan­del rasant. Dass dadurch eine Gefahr für das mensch­li­che Wohl­erge­hen und die Gesund­heit des Pla­ne­ten ent­steht, hat der Welt­kli­ma­rat in sei­nem sech­sten Sach­stands­be­richt deut­lich gemacht. In den hei­ßen Som­mer­mo­na­ten ist der Schutz vor Hit­ze daher uner­läss­lich. Wie das geht, zeigt „Der Hit­ze­knig­ge“. Die kosten­lo­se Bro­schü­re ist bei vie­len Bam­ber­ger Apo­the­ken (sie­he Liste) und im Rat­haus am ZOB erhältlich.

Hit­ze kann nicht nur Kreis­lauf­pro­ble­me her­vor­ru­fen, son­dern auch Dehy­drat­a­ti­on, Kopf­schmer­zen und Erschöp­fung. „Bei unzu­rei­chen­dem Schutz kön­nen extre­me Tem­pe­ra­tu­ren im schlimm­sten Fall zum Hit­ze-Tod füh­ren. Der Hit­ze­knig­ge zeigt die Risi­ken auf und was man kon­kret dage­gen tun kann“, so Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp. Das vom Umwelt­bun­des­amt ent­wickel­te Heft hilft dabei, Hit­ze­schutz­maß­nah­men für die eige­ne Gesund­heit und die Gesund­heit ande­rer zu ergrei­fen. In den hei­ßen Som­mer­mo­na­ten ist beson­ders auf Kin­der, älte­re oder chro­nisch kran­ke Men­schen zu achten.

Dar­über hin­aus wer­den die Ein­rich­tun­gen vul­nerabler Grup­pen infor­ma­tiv unter­stützt: eine Sen­si­bi­li­sie­rungs-Mail mit hilf­rei­chen Links wur­de bereits ver­sandt. Zusätz­lich wird es Mit­te Juli eine kosten­lo­se Online-Fort­bil­dung zur Hit­ze­schutz­prä­ven­ti­on geben.

„Der Hit­ze­knig­ge" liegt kosten­los in fol­gen­den Apo­the­ken aus:

Die Liste mit allen Aus­la­ge­stel­len und „Der Hit­ze­knig­ge“ zum Down­load gibt es auch auf der Home­page der Stadt Bam­berg: https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​h​i​t​z​e​k​n​i​gge